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桃園首間社宅中路二號今開放申請 近百人送件

2019-02-20 11:20聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市首間社會住宅「中路二號」共212戶，今天起至3月5日受理申請，市府在市府二樓穿堂與龜山住宅發展處開放臨櫃送件，並開放線上申請，今天一早不少民眾前來洽詢、申請，短短2個多小時就有近百人提出申請，有民眾早上7點多就來排隊，有民眾認為中路二號為新成屋，屋況佳、地點優越，租金相對便宜，笑說「要趕快去拜拜」，祈求順利中籤！

社宅中路二號位於桃園區力行路、消防局旁，歷經2年多工期，社宅結構體幾近完成，目前正在拆鷹架，表定年中竣工、九月入住；212戶住宅單位分A、B棟，共有一至三房型，一至三房型租金含管理費分別為7250元、1萬3400元、1萬6400元；政策戶64戶，一至三房型租金含管理費則依序為5700元、1萬600元、1萬2900元，租期3年一期，可續租至6年。

市府住宅發展處為方便民眾送件，在市府二樓穿堂設置送件申辦區，派出十多名工作人員協助，今天早上8點開放收件，已有不少民眾在排隊等候，現場設置等候、資料整理與申辦區動線，並發放號碼牌，才短短一個多小時就發出50張號碼牌，龜山申辦狀況則約20多人。

「社會住宅真的很不錯！」51歲的楊松祐北上桃園工作，在桃園區租七坪大的套房，租金9000元，他說，自己薪資不到三萬元，每月繳房租就要去掉三分之一的薪水，他從網路看到社宅消息，認為為新成屋、地點又好，相當不錯，加上自己有潔癖，在外租房得和其他人共用洗衣機，若選擇社宅較符合他的需求，希望最後仍如願中籤，趕緊入住夢寐以求的新房。

中路二號社宅位於力行路上，鄰近市府園區，也吸引市府員工送件申辦，從台中北漂來桃市府工作的許姓公務員也提出申請，她說，自己在外出房，租屋處約七坪大、月租6000元，由於預算有限，最後選擇的租屋處沒有陽台，「只能在房間內曬衣服」，衣服常曬不乾，也覺得很潮濕，相中社宅就是看見有陽台且空間大，一人房七千多元，在自己能負擔的範圍。

市府住宅發展處長莊敬權說，今天首日申辦狀況理想，申請政策與一般戶者都有，申請從今天開始至3月5日，中午不打烊，希望符合資格者能把握時間提出申請；住宅發展處預計四月上旬公布政策戶評點排序名單、四月下旬公布一般戶抽籤結果，預計最快九月入住。

桃園市首間社會住宅「中路二號」共212戶，今天起至3月5日受理申請，市府在市府二...
桃園市首間社會住宅「中路二號」共212戶，今天起至3月5日受理申請，市府在市府二樓穿堂與龜山住宅發展處開放臨櫃送件，並開放線上申請，今天一早不少民眾前來洽詢、申請，短短2個多小時就有近百人提出申請。記者張裕珍／攝影
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桃園市首間社會住宅「中路二號」共212戶，今天起至3月5日受理申請，市府在市府二...
桃園市首間社會住宅「中路二號」共212戶，今天起至3月5日受理申請，市府在市府二樓穿堂與龜山住宅發展處開放臨櫃送件，並開放線上申請，今天一早不少民眾前來洽詢、申請，短短2個多小時就有近百人提出申請。記者張裕珍／攝影
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桃園市首間社會住宅「中路二號」共212戶，今天起至3月5日受理申請，市府在市府二...
桃園市首間社會住宅「中路二號」共212戶，今天起至3月5日受理申請，市府在市府二樓穿堂與龜山住宅發展處開放臨櫃送件，並開放線上申請，今天一早不少民眾前來洽詢、申請，短短2個多小時就有近百人提出申請。記者張裕珍／攝影
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