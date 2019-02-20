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大新竹首例！腹腔鏡部分腎臟切除 85歲病患成功出院

2019-02-20 11:06聯合報 記者郭政芬╱即時報導

一名85歲的黃男今年發現左部腎臟有惡性腫瘤，到中國醫藥大學新竹附設醫院就診，泌尿科主任陳冠亨以「腹腔鏡部分腎臟切除」手術，成功切除長寬約3公分的惡性腫瘤，黃男在開刀完後，隔天就可以下床自由活動，復原狀況良好，目前已經出院。這也成為大新竹地區，以腹腔鏡部分腎臟切除成功首例。

陳冠亨表示，黃姓病患本身開過刀有長達約30公分的刀疤，在開刀的時候容易造成腸和腹腔沾黏，如果用傳統切除手術，可能造成15到20公分以上的傷口，他以大新竹首例「腹腔鏡部分腎臟切除手術」，在腎臟旁各開了四個大約一公分的洞施以微創手術切除惡性腫瘤，黃姓病患術後恢復狀況良好，避免因為惡化而成為轉移性腎臟癌，進而危害生命。

陳冠亨指出，「腹腔鏡部分腎臟切除手術」是具挑戰性且高難度的手術，手術步驟包括：要清楚地分出腎臟動靜脈 ，夾住腎臟動靜脈，讓腎臟處於缺血的狀態，切除時不至於大出血 ，最後必須在30分鐘內迅速完成切除腫瘤和縫合避免造成腎臟腎功能損傷。過去傳統開腹手術，傷口大約為20多公分，造成患者手術後常常因為傷口疼痛而不敢深呼吸、不願意下床走動、使用大量的止痛劑以及延遲返回工作崗位。

近年來，不少名人紛紛傳出罹患腎臟癌，包括海基會董事長辜振甫、法鼓山聖嚴法師先後都因腎臟癌併發多重器官衰竭離世。亞都麗緻總裁嚴長壽更因為腎臟癌失去一顆腎臟，比較幸運的是，連勝文於2009年發現罹患早期腎臟癌進行「腎臟癌之部分腎切除手術」，目前穩定治療。

陳冠亨表示，降低腎臟癌的風險，要避免肥胖和抽菸，更要多喝水，不要輕忽不明的腰痠、腰痛或血尿，重視身體發出的小警訊，並且定期安排健康檢查，才有機會能夠偵測出早期癌症。

泌尿科主任陳冠亨以「腹腔鏡部分腎臟切除」手術，成功切除長寬約3公分的惡性腫瘤。記...
泌尿科主任陳冠亨以「腹腔鏡部分腎臟切除」手術，成功切除長寬約3公分的惡性腫瘤。記者郭政芬／攝影
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一名85歲的黃男今年發現左部腎臟有惡性腫瘤，到中國醫藥大學新竹附設醫院就診。記者...
一名85歲的黃男今年發現左部腎臟有惡性腫瘤，到中國醫藥大學新竹附設醫院就診。記者郭政芬／攝影
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微創手術腫瘤新竹
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