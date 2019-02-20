桃市府打造運動大城 5大體育園區工程建設ing

2019-02-20 09:02 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



桃園市府打造運動城市，除規劃10國民運動中心，也推動桃園、中壢、龍潭、楊梅與大園5大體育園區，其中龍潭體育園區去年已動工，園區內的曲棍球場及足球場二合一球場預計今年6月前完工，並已列為今年全國運動會曲棍球比賽場地，其餘工程則在明年5月前完工。

桃園市府體育局長莊佳佳說，龍潭體育園區基地約4.18公頃，工程總經費約1億9000萬元，去年11月開工，除設置棒壘球場、飛輪訓練和韻律教室和7面羽球館等設施。

也會將龍潭運動公園的曲棍球場遷至龍潭體育園區內，並新設1座曲棍球場及足球場二合一球場，二合一球場預計6月完工，同時整修棒壘球場、增加夜間照明、更新看台設備和改善排水系統等剩餘工程，明年5月完工啟用。

楊梅體育園區因基地範圍多為私人土地，土地協議價購及徵收面積達4.56公頃，多數地主因徵收價格僵持不下，歷經4次公聽會及2次協議價購會議，去年7月完成取得土地所有權，發放的土地價金達10億元，目前已進入動工階段，預計111年完工。

位於中壢火車站後站地區的中壢體育園區，面積72.97公頃，預計規劃可容納5000席、符合亞奧運賽事等級的多功能室內體育館，預計今年底開始辦理區段徵收協議價購作業，最快後年施工，並在3年內完工，屆時可望帶動中壢後站發展。

莊佳佳表示，佔地約2.57公頃的大園國民運動中心，今年則將配合土地取得進度，針對國防砲陣地運動公園、舊鄉立游泳池及籃網球場進行可行性評估及先期規劃等前置作業。