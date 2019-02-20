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平鎮國民運動中心 3月中試營運有女性運動專區

2019-02-20 09:02聯合報 記者李京昇╱即時報導

桃園市政府規劃10座國民運動中心，桃園、南平、中壢3座運動中心去年落成營運廣受歡迎，其中今年1月竣工平鎮國民運動中心，目前已經進入驗收階段，預計3月中旬試營運，3周免費提供市民使用，其餘6座持續興建規劃中。

市府體育局運動設施科賴旻炫說，平鎮國民運動中心總工程經費4億1512萬元，基地面積約1267坪、總樓地板面積3218坪，外觀採鮮黃、橘色等象徵吉祥麒麟的色調，代表活力和躍動，並採大量玻璃、金屬屋頂等設計，相當搶眼。

運動中心是地下1層、地上4層建築物，規劃有室內25米溫水游泳池、體適能中心、飛輪教室、韻律舞蹈教室、桌球室、羽球室、綜合球場、停車場等設施，其中還有符合跆拳道、空手道訓練規格的武術教室。

賴旻炫表示，運動中心最大特色之一的體適能中心有300坪大，堪稱全國之最，內部將採用新式體適能設備、規劃女性運動專區，還有引進拳擊擂台，更創新引進智慧互動科技，將傳統武術結合聲光及影像。

他指出，運動中心工程目前進入尾聲，待取得執照，明年3月上旬試營運，委外營運廠商為回饋地方，試營運也拉長3週，這也是市府繼桃園、南平、中壢國民運動中心所啟用的第4座國民運動中心。

另外，蘆竹運動中心預計7月竣工、9月啟用，其50米泳池將是對大亮點，八德、大溪則在今年底到明年完工，觀音、龍岡、龜山3座運動中心則目前持續規畫設計中。

平鎮國民運動中心，將在3月中旬試營運，3周免費開放市民體驗。圖／市府體育局提供
平鎮國民運動中心，將在3月中旬試營運，3周免費開放市民體驗。圖／市府體育局提供
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平鎮國民運動中心，將在3月中旬試營運，3周免費開放市民體驗。圖／市府體育局提供
平鎮國民運動中心，將在3月中旬試營運，3周免費開放市民體驗。圖／市府體育局提供
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