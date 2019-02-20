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兒少發展戶助桃園弱勢儲蓄 媒合愛心捐款作獎勵

2019-02-20 07:27聯合報 記者張裕珍╱即時報導

為助弱勢孩童自立脫貧，中央推出兒童及少年未來教育與發展帳戶，鼓勵中低收入戶家長月存一定款項，政府會提撥同等金額到帳戶，替孩子儲蓄人生第一桶金，桃市府響應中央政策並於去年加碼發開戶獎勵金，先替家長支出首月存款，迄今開戶人數達543人，開戶率42.7%，由於部分家長不諳政策或收入不穩，社會局說將持續宣導。

中央在106年中推出兒少發展帳戶計畫，中低或低收入戶可選擇月存500、1000或1250元，政府將以獎勵儲蓄方式，以提撥一比一相對金額到帳戶內，若從孩子出生開始固定儲蓄，等到年滿18歲後，存款連同利息將有60萬元，可大幅減輕未來孩子念高中、大學的學貸壓力。

社會局社會救助科長李瓊華說，兒少發展帳戶類似教育撲滿概念，不僅助於弱勢家庭基本理財，也能進一步幫助孩子自立，為鼓勵更多符合資格的中低收入戶參與計畫，市府媒合民間捐款資源祭出開戶獎勵金機制，先協助參與家長負擔首月存款，減輕一筆負擔。

社會救助科指出，不少慈善團體熱心公益，陸續挹注兒少發展帳戶的開戶獎勵金，迄今累計188萬元，第一筆捐款來自小英之友會與東北扶輪社捐了25萬元，台灣金融服務業聯合總會也一口氣捐助80萬元，還有部分小額捐款，有民代也捐出親友奠儀，讓愛心延續到下一代。

中央推出兒少發展帳戶兩年多，桃市府另媒合慈善團體發放加碼獎勵金，社會局統計迄今有543人參與，開戶率42.7%未過半，李說，部分中低或低收入戶家長可能仍有經濟考量，或理財觀念尚不健全，認為顧好眼前比較重要，因此對儲蓄存款意願不高，市府會持續宣導。

李也提到，家長申請開戶時，社會局也會指導收支平衡的基本理財觀念，今年也將配合規畫相關理財課程，鼓勵家長們來上課，若家長們每月存款中斷，將請社工訪視了解是否有困難，另市府也針對99名被安置的兒少開設專戶，每年編列卅、四十萬元預算幫孩子儲蓄。

教育是弱勢孩子脫貧的希望。圖／世界和平會
教育是弱勢孩子脫貧的希望。圖／世界和平會
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協助弱勢家庭擺脫貧窮。圖／報系資料照
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低收入戶捐款
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