守護瀕絕石虎家園 蕉埔學童義賣捐款近2萬元

2019-02-19 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



石虎瀕臨絕種，苗栗縣是重要棲地，苑裡鎮蕉埔國小4、5年級學童今天將春節前參與國立台灣博物館「永續年夜飯」活動，義賣所得1萬9509元，由校長王美娟陪同下，全數捐給關注石虎保育議題的台灣石虎保育協會，由協會理事長陳美汀代表接受。

觀樹教育基金會「裡山塾」環境學習中心規畫，蕉埔國小4、5年級學童去年參加「裡山小學堂」課程，主題是「友善耕種與石虎保育」，讓學童了解自己的家鄉，也是石虎的家園，知道石虎面臨生存危機，因此學童希望透過參與市集活動，義賣為石虎保育募款。

義賣獲得校方大力支持，連家長也參與，王美娟指出，有些家長捐出自己準備種來吃的冬季蔬菜等農產品，有些家長決定一起到市集參與，為石虎盡一份心力。

師生、家長志工1月26日帶著募集的無毒茂谷柑、蔬菜、綠豆，及學童手製作水果軟糖、石虎杯墊等義賣品，學童賣力推銷叫賣，甚至主動找外國人士解說石虎保育議題，推銷義賣農產品，希望透過義賣捐款，吸引更多人關注石虎保育議題，讓石虎在苗栗可以繼續生活繁衍下去。