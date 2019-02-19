擴大輔具服務 苗栗縣增設公館竹南苑裡3據點

2019-02-19 17:19 中央社 苗栗縣19日電



苗栗縣為擴大服務身心障礙者輔具相關需求，在公館、竹南及苑裡衛生所設置3處輔具服務據點，結合社會福利及衛生醫療資源，提供輔具評估、維修、諮詢、回收等服務。

苗栗縣政府社會處統計，苗栗縣總人口數近55萬人，其中身心障礙人口3萬3900人，另有65歲以上老年人口8萬7000餘人，潛在使用輔具人口約逾10萬人。

苗栗縣社會處長范陽添表示，因應縣內輔具需求人口眾多，目前除在苗栗市設立輔具資源服務中心外，並向衛生福利部爭取補助新增設置3處服務據點，以定點、定時的方式提供輔具評估、維修、回收、諮詢及宣導等服務，協助身心障礙者改善或維護身體功能、構造，促進活動參與。

新設3處服務據點均在當地衛生所內，以便結合社會福利及公共衛生醫療資源，繼公館鄉、竹南鎮之後，苑裡輔具服務據點今天正式揭牌成立，苗栗縣長徐耀昌、苑裡鎮長劉秋東、苗縣脊髓損傷者協會理事長徐偉迪以及縣議員徐永煌、張顧礫、陳品安、鄭宗國等人參與揭牌儀式。

社會處表示，除常設據點外，縣府向衛福部社會及家庭署公益彩券回饋金申請獲得補助新台幣200萬元，購置1台輔具專車及相關設備，去年4月起展開下鄉巡迴服務，每月至少4場次駛進縣內18鄉鎮市定點服務，提供便利的簡易輔具評估與維修、二手輔具回收、轉贈、諮詢等，提供身障朋友或行動不便民眾近距離的友善服務。