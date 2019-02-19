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養樂多豬、船艦燈籠 國小生製創意環保花燈

2019-02-19 16:55聯合報 記者許政榆╱即時報導

歡慶元宵節，桃園市八德區三元宮和學校合作，舉辦環保創意花燈比賽，不少學生融入創意，包括免洗紙碗、寶特瓶、養樂多罐、紅包袋等，皆成為花燈製作材料，宮廟不僅應景、接地氣，且響應環保也讓學生有展現成果舞台。

建於乾隆38年（西元1773年），八德區最古老、有246年歷史的「八德大廟」桃園八德三元宮，今年首度和鄰近5所國中小合作舉辦元宵活動，其中「寫生比賽」由八德國中、瑞豐國小美術班為主，一般生有興趣者均可報名，另外「環保創意花燈」製作以八德、霄裡、瑞豐、廣興國小等校，各校繳交30件作品參展。

八德國中校長林永河指出，此次藉由宮廟與學校合作，讓學生難得有機會至宗教文化區域進行寫生，相較過去寫實機會較少，此次在寫生三元宮時，儼然成為美術班學生新挑戰，但透過孩子們新穎眼光，包括發掘玉皇大帝宮殿外屋簷下方的彩繪雕飾，或是廟中神轎彩雕，繪出不同風貌的三元宮，寫生時也有不少民眾在旁觀看，藉此發現三元宮新面貌。

廣興國小校長張瓊友指出，此次由5年級共2個班學生參與花燈比賽，雖準備時間有限，全體師生仍然用心設計各式花燈。教導主任黃惠美表示，此次學校收集先前美勞課剩餘材料，或是節慶布置過的裝飾，如不織布、色紙以及中國結、羽毛、保麗龍球等，讓小朋友用身邊既有的材料，發揮創意創造新價值。

八德國小校長林世娟表示，今年二年級剛好有一班寒假作業，是製作環保立體創作，和三元宮的環保花燈條件「十分吻合」，因此透過簡單加工，學生作品立刻能參賽。二年級指導老師楊可欣指出，平時本身就很注重環保、親子教育，也鼓勵學生養成再利用習慣，像今年就有學生用寶特瓶、紅包袋做燈籠，製作過程也增加親子互動，達到教育目的。

林世娟提到，今年也特地提供三元宮展出的花燈組「福氣龜，傳承愛」，為2016桃園承辦台灣燈會時，由八德國小梁瑞育老師等人製作，為了完美呈現花燈，每天加班熬夜趕工，這組花燈也榮獲親子組優等佳績，於校內收藏將近3年時間，今年終於有機會將它重新呈現，也成為三元宮元宵花燈特色亮點。

三元宮主委、市議員呂林小鳳表示，近年來環保意識抬頭，為共同響應環保，今年也首度和鄰近學校合作元宵活動，舉辦環保創意花燈比賽，讓孩子在元宵節不僅知道要吃湯圓，亦能從手做創意燈籠中，了解選用材質重要性，以二次使用材質為主，應景又能免去資源浪費。

建於乾隆38年（西元1773年）的桃園八德三元宮，目前為八德區最古老廟宇，擁有2...
建於乾隆38年（西元1773年）的桃園八德三元宮，目前為八德區最古老廟宇，擁有246年歷史，也被當地民眾稱為「八德大廟」，是在地信仰中心。記者許政榆／攝影
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桃園八德廣興國小參與三元宮花燈比賽，師生利用先前美勞課剩餘材料，或是節慶布置過的...
桃園八德廣興國小參與三元宮花燈比賽，師生利用先前美勞課剩餘材料，或是節慶布置過的裝飾，如不織布、色紙以及中國結、羽毛、保麗龍球等，發揮創意創造新價值。圖／廣興國小提供
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歡慶元宵節，桃園市八德區三元宮和學校合作，舉辦環保創意花燈比賽，包括免洗紙碗、寶...
歡慶元宵節，桃園市八德區三元宮和學校合作，舉辦環保創意花燈比賽，包括免洗紙碗、寶特瓶、養樂多罐、紅包袋等，皆成為花燈製作素材。記者許政榆／攝影
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歡慶元宵節，桃園市八德區三元宮和學校合作，舉辦環保創意花燈比賽，包括免洗紙碗、寶特瓶、養樂多罐、紅包袋等，皆成為花燈製作素材。記者許政榆／攝影
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歡慶元宵節，桃園市八德區三元宮和學校合作，舉辦環保創意花燈比賽，包括免洗紙碗、寶特瓶、養樂多罐、紅包袋等，皆成為花燈製作素材。記者許政榆／攝影
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歡慶元宵節，桃園市八德區三元宮和學校合作，舉辦環保創意花燈比賽，包括免洗紙碗、寶特瓶、養樂多罐、紅包袋等，皆成為花燈製作素材。記者許政榆／攝影
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桃園八德三元宮舉辦元宵活動，竹霄社區發展協會設計可愛客家豬花燈。記者許政榆／攝影
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桃園八德廣興國小參與三元宮花燈比賽，師生利用先前美勞課剩餘材料，或是節慶布置過的裝飾，如不織布、色紙以及中國結、羽毛、保麗龍球等，發揮創意創造新價值。圖／廣興國小提供
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