竹縣地價稅爭議 縣府找三方法解套送中央核定

2019-02-19 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣107年地價稅漲幅25.63%，其中竹北市漲幅過大，引發部分民怨，有8142件申請複查，新竹縣政府上個月中複查完畢後，即開地價及標準地價評議委員會，委員們一致認為，無須辦理更正地價。

新竹縣政府地政處長魏嘉憲今天在主管會報中報告，他指出，討論決議這次複查結果，原查定並沒有錯誤，依「辦理更正公告地價公告土地現值作業注意事項」的規定，無須辦理更正地價。

針對地價稅的部分，縣府研擬三種配套方案，將會請示中央主管機關。分別是第一、透過土地稅減免規則增訂條款方式來調降地價稅。第二、建議價稅分離，比照地方自治事項授權各縣市政府彈性調整稅率。第三、中央針對民眾107年地價稅超過106年地價稅額部分，建議漲幅以打六折計徵。

魏嘉憲說，如果中央都沒有同意稅捐單位請示的事項，他建議在109年重新規定地價作業時，研議調整方案，如凍漲、緩漲或調降的可能性來重新規定地價。

稅捐局長彭惠珠指出，目前申請複查的案件中，已繳稅2368件，未繳5774件，約還有兩億沒有繳稅。由於土地稅減免涉及到中央立法，還要經過立院同意。若要打六折計徵，中央不會只針對新竹縣來打折，此舉等於是全省退稅。

她解釋，這次竹北地價稅高，主要是累進稅率的標準，千分之十到千分之五十五，才會漲幅較大，她建議按個別鄉鎮來計畫適用倍數，不用全縣統一。針對縣府提出的幾點建議，將會交由中央回應，之後縣府才會重新核發地價稅單。