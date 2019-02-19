親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

水電工彩券爽中7.6億 霸氣買下公司讓老闆當屬下

你達標了嗎？2018平均月薪4.1萬元平均總薪資5.2萬元

鄭文燦：年改過程應給現職警察更多保障

2019-02-19 16:24中央社 桃園19日電

桃園市長鄭文燦今天表示，警察在年金改革的計算上，是用本俸做為計算標準，他認為應該要給現職警察更多保障。

鄭文燦上午慰勉桃園警分局同仁在18小時內快速偵破外籍移工鬥毆死傷事件，並將7名涉案外籍移工全數逮捕到案。

鄭文燦說，桃園的外籍移工眾多，工廠加上看護的外籍移工約11萬人，但桃園在6都中的外籍移工犯罪率是最低的，這要歸功市警局團隊。

針對年金改革對警察人員公平性議題，鄭文燦說，警察因為本俸比較低，但年改的計算是用本俸，所以他特別提出應該給現職警察更多保障。

鄭文燦說，行政院在上個月宣布警察就醫就診，例如到榮總、衛生福利部各級醫院，可以享受跟榮民一樣的優惠，這就是一個很重要的起點。

他說，警勤加給從民國84年到現在都是新台幣8000餘元，20幾年都沒有調整，現在可以思考如何調整，讓警察同仁得到更多保障，希望在改革過程能夠更細緻。

鄭文燦說，年改的價值及意義是在年金永續，能夠讓國家付得起、退休領得到，也能夠希望這一代領得到，下一代也能領得到，對於警察薪資結構的特性，這部分政府已經看到了，相信都會做很好的討論與必要的調整。

但鄭文燦說，年改的社會溝通被一些假資訊誤導，所以社會溝通是不成功的，但仍必須要肯定年改對維護國家財政永續經營的價值，「社會溝通很重要，改革的布局也很重要」。

桃園市17日發生越南籍移工因口角嫌隙，發生持刀械鬥事件，造成1死1傷，經桃園警方全力追緝，將7名涉案移工逮捕到案，並依殺人罪嫌，移送檢方偵辦。

警察鄭文燦移工
元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

竹縣地價稅爭議 縣府找三方法解套送中央核定

2019-02-19 16:16

桃市流感疫苗將用罄 抵抗力低嬰幼兒、慢性病患快施打

2019-02-19 16:03

搶救客語！楊文科：盼未來會議活動多用客語

2019-02-19 15:29

頭份市環保尞天穿 邀野餐過全國客家日

2019-02-19 13:30

貨輪在濕地保護區擱淺44天 今終於脫困

2019-02-19 12:06

桃園海岸國家濕地美景 憂野狗成為生態新殺手

2019-02-19 09:16

石門水庫進枯水期 影響一期稻耕作

2019-02-18 23:52

竹市整建校園運動場 彩虹跑道學童最愛

2019-02-18 23:27

公車裝安全系統 桃市追加45輛

2019-02-18 23:25

新科團隊臉譜／竹縣人讚「接地氣」 陳見賢任副縣長

2019-02-18 23:12

王仙蓮回歸 藍營桃市議會過半

2019-02-18 23:07

影／橫山天穿日好創意 推一桌888元的柑橘火鍋與啤酒

2019-02-18 17:27

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

高雄鹽埕郭家肉粽綠轉藍？老闆：支持有才能的人啦！

2019-02-19 13:18

元宵也政治／好大的官威！元宵節差點讓他改成湯圓節

2019-02-19 10:00

平地最美夜櫻步道在市區 羅莊上千株櫻花倒影美到爆

2019-02-19 08:07

高雄燈會沒有稀有怪 寶可夢玩家看破遊戲規則：廢到爆

2019-02-19 14:28

南投燈會上演限制級？ 生生不息雕像再惹話題

2019-02-19 09:05

影／台灣燈會海上煙火秀 今晚點亮大鵬灣

2019-02-18 21:00

耗資5億台灣燈會今晚登場 平均2.5小時才能逛完

2019-02-19 12:16

越夜越美麗！全台元宵燈會總整理

2019-02-18 17:21

為台灣燈會開幕暖場！屏東東港下午封路踩街

2019-02-19 11:38

台灣燈會原鄉的北港花燈 今晚在朝天宮盛大啟燈

2019-02-18 21:07

影╱銅梁火龍太吸晴 南投縣長林明溱：21日再加一場

2019-02-18 21:06

風太大吹落兩架無人機 台灣燈會無人機空中秀臨時喊停

2019-02-18 21:33

中央補助最後一年 雲林加碼拚二行程機車汰換

2019-02-19 12:55

躲橘郡侯車亭會淋雨 林右昌：不是市府不做

2019-02-19 14:03

影／交通號誌不良致孩童遭撞 北市交工處：塗銷該處斑馬線

2019-02-18 17:53

高雄捷運延伸線二階段 交通部正安排審查會議

2019-02-18 21:39

影╱台灣燈會總彩排 5架經國號衝場超壯觀

2019-02-18 18:05

台灣首次！無人機空中秀 今晚大鵬灣正式演出

2019-02-19 13:30

嘉縣去年借台糖地辦台灣燈會場地閒置1年招商冷

2019-02-19 11:29

民進黨團3質疑林姿妙免費營養午餐跳票 宜縣府：刻意扭曲

2019-02-18 21:08

台南農產公司搞烏龍 新增董事發現不合法又叫人辭職

2019-02-18 18:27

衝擊韓國瑜推觀光 壽山臭糞水排溢路面

2019-02-19 11:00

溪湖汴頭埔公墓改建公園 文史團體批：未清查就毀墓

2019-02-18 21:34

貼心作弊 志工讓八里教養院生都抽中期待的禮物

2019-02-18 17:59

30萬株鬱金香輪番綻放！冰淇淋鬱金香好想咬一口

2019-02-19 10:20

元宵節台東天際喜見「神龜」 民眾：期待好事發生

2019-02-19 12:11

影╱鹽水蜂炮入夜炸裂火樹銀花 今晚只是小菜明更有看頭

2019-02-18 19:23

跟2歲童一樣大！暨大校園藏巨大蜂窩嚇傻師生

2019-02-18 19:01

盤整3千公頃腹地！高雄都發局招攬各級產業投資高雄

2019-02-19 11:41

影╱台灣燈會30年！過去29座歷年主燈模型首度公開

2019-02-18 17:56

影／舌頭帶路 高雄市再推美食地圖走庶民經濟

2019-02-18 18:06

台灣燈會屏東展燈 估約吸引800至1,000萬參觀人潮

2019-02-18 17:47

台灣燈會屏東試燈 林佳龍：相信不會漏氣

2019-02-18 20:28

台南鹽水蜂炮今晚壓軸 炮城精銳全出大轟炸

2019-02-19 10:47

影╱台南鹽水蜂炮 今晚瘋狂開射

2019-02-18 19:25

新北燈會今晚點燈 「戀愛島」吸引網美搶拍

2019-02-18 21:09

免費營養午餐跳票？宜縣府駁斥：沒做才叫跳票 別下定論

2019-02-19 12:58

放天燈「雙溪－十分線」免費接駁 今日中午12點首發

2019-02-19 10:27

武陵農場櫻花季 管制疏運至27日不再延長

2019-02-18 18:00

凌晨下雨強風 后里泰安櫻花季櫻花開了3成5

2019-02-19 09:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top