桃市流感疫苗將用罄 抵抗力低嬰幼兒、慢性病患快施打

2019-02-19 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



防疫流感不遺餘力，桃園市衛生局為感謝合約醫療院所、各區衛生所配合疫苗接種作業，今日舉辦「107年度流感疫苗接種衛生所及合約醫療院所獎勵計畫頒獎典禮」，衛生局長王文彥提醒，春節前後仍屬於流感流行期，呼籲抵抗力較低的嬰幼兒、高危險慢性病患者及50歲以上成人，應把握時間儘速前往衛生所或合約醫療院所接種疫苗。

衛生局長王文彥表示，流感疫苗自107年10月15日開打迄今，桃園市已接種成人劑型流感疫苗46萬4200劑、幼兒劑型流感疫苗4萬2060劑，疫苗使用率達97.7%，獲獎醫療院所共計有72家，獎項分別為「流感疫苗接種計畫完成績優獎」及「流感防護績效獎」。

王文彥補充，獎項設計除依照醫療院所層級、專科項目（如婦幼醫院）設定成人及幼兒劑型流感疫苗接種目標數外，也嘉勉成人劑型疫苗接種量達前20%、幼兒劑型接種量達前10%的院所，肯定醫療院所投入疫苗接種工作之努力與辛勞。

今日獲獎的國軍桃園總醫院，代表出席領獎的急診室主任崔以威談及，施打疫苗除了增進個人保護力，對於國家、社區整體防疫來說，每個人皆扮演重要角色。此次流感傳染力強，過去有不少青壯年民眾自認少生病、沒必要打疫苗，但可能自身感染後病症不嚴重、卻傳染給身邊高齡長輩或嬰幼兒，呼籲民眾除個人健康基礎建立，應有建立全民防疫網正確觀念。

衛生局統計，自107年10月1日至108年2月16日，累計流感重症共45例，其中有4例死亡，春節期間流感重症則有3例，目前仍然屬於流感流行期，且早晚溫差較大容易感染流感病毒，目前桃園市成人劑型流感疫苗僅剩約6700劑、幼兒劑型流感疫苗剩約5000劑，疫苗即將用罄，呼籲民眾儘早接種，以及早產生保護力，避免流感病毒侵襲。