寶山鄉「打中午」客家習俗 挑擔食福傳承180年

2019-02-19 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣寶山鄉每年元宵節，都會舉行神明遶境祈福活動，已經連續180年未曾中斷，遶境期間，為了犒賞迎神遶境隊伍的辛勞，各家戶中午自發地挑擔奉飯「打中午」，這項傳統客家習俗活動，也吸引不少當地及外縣市朋友慕名前來，體驗客庄傳統好客、分享的精神。

「食空空，好年冬」寶山鄉打中午文化季今天登場，自新豐宮祭祀後，循百年傳統路線遶境祈福，除了客家信仰三山國王，也有媽祖、保生大帝、三太子等加入遶境行列，沿途商家設香案祈福。

寶山鄉長邱坤桶表示，「打中午」是從清道光年間，每到農曆正月14至15日元宵節，開墾地區客家庄舉辦的神明遶境祈福活動，在遶境期間，各家戶會在中午自發地挑擔奉飯「打中午」，擺出特色美食，供遶境、隨香人員及鄉親「食福」。

寶山鄉公所自2011年起規畫擴大舉辦，獲得客家委員會連續6年補助支持，今年的打中午活動，自新城村新豐宮祭祀後，循遶境路線，食福地點在新城村新珊路15巷內，並延續多年來邀請鄉內學童、新住民配偶參與挑擔的慣例，將食福融入多元文化，能夠品嚐各國家鄉料理的美味佳餚，感受不同社群的挑擔氛圍。