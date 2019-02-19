搶救客語！楊文科：盼未來會議活動多用客語

2019-02-19 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣長楊文科今天上午主持縣府主管會報時，一改往常型態，改用客語開場，他說，竹縣客家會理事長黃文彬及縣內客語促進團體代多人，上周到縣拜會要求提昇客家大縣的客家認同度和客語使用率；客委會長官也認為竹縣的客語推動要加強，未來竹縣將開設「主管客語研習班」，舉辦客語歌唱、演講、朗讀比賽，本周五召集竹縣各國中小校長舉辦相關說明會。

上午的主管會議，民政處長吳聲祺、青年事務中心主任田永元等全程用客語報告 ，部分局處長則說，一般對話可用客家話，但要用客語來報告真的會有些困難。楊文科說，希望從現在起能多管齊下，客語生根發酵，希望未來的會議和活動，盡量多以客語來進行，也鼓勵所屬縣府同仁踴躍報名參加客語認證。

另外，人事處正研議規畫開設新竹縣府一級正副主管、二級主管開設「主管客語研習班」，增強客家鄉親對縣府施政好感，未來縣府內部會議改為客語為主，舉辦各種客家活動也都盡量講客語。

教育處長劉明超則說，目前正研議舉辦國中小學校的客家相關比賽，例如客語歌唱、演講、朗讀比賽，配合108年新課綱上路，也研議將客語融入校訂課程內， 2月22日就會召集縣內各國中小校長舉辦相關說明會。

新竹縣是全台客家人比率最高的「客家大縣」，客家人口比例高達73.6%，竹縣客家會理事長黃文彬說，新竹縣小學生客語能力差，大多數50歲以下父母客語能力也有限，很怕客語即將滅絕，希望縣府能成立客家事務局，專責推動客語和客家事務。