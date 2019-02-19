500萬議員配合款參與式預算 時力桃市議員邀市民提案

2019-02-19 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



議員配合款也玩參與式預算！議員配合款過去屢被詬病有綁樁之嫌，桃園市議員每人每年有千萬元「議員配合款」，可用於小型工程或校園建設發展，本屆新當選的時代力量議員簡智翔為讓議員配合款使用更為公開、透明，他釋出半數額度、500萬元議員配合款以公民審議方式進行參與式預算，預計三月收件、四月投票，簡說，若試辦成效良好，研議往後每年的1000萬元配合款都採公民參與方式執行。

簡智翔說，議員配合款最早是為了因應各地方緊急需要而設置的「小型工程建設經費預算」，可由議員向地方政府申請動支，桃園市升格後，每名市議員一年有1000萬額度，名為「議員小型工程配合款」，他參選時就以「議員千萬配合款，市民來決定」為主要政見，希望透過市民參與，能減少過去配合款使用項目不透明，或衍生圖利特定利益團體的弊端。

簡智翔在臉書粉絲專頁公布議員配合款的參與式預算計畫，他釋出500萬元議員配合款額度，凡設籍桃園區的市民或在桃園區就學就業者皆可提案，可提出建議工務設施設備等，資料包含提案人、提案內容、預期效益與預算金額等，他說提案若具公益性質，都相當歡迎。

簡智翔表示，有先參考過新北市議員作法，按經驗，500萬元配合款額度「不太容易被用完」，但他仍希望民眾能多多參與，也藉此方式能親近政治，考量民眾可能會對撰寫文案不太熟悉，若有需求，都可向他的議員服務處詢問細節，並可協調局處人員協助工程估價等。