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貨輪在濕地保護區擱淺44天 今終於脫困

2019-02-19 12:06聯合報 記者洪安怡╱即時報導

旺榮輪今早終於脫困。圖／交通部航港局提供
旺榮輪今早終於脫困。圖／交通部航港局提供
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擱淺於桃園沙崙外海的旺榮輪今日上午10時，在永康668及大瀚711兩艘拖船合作及農曆十五大潮配合下，終於成功脫困。交通部航港局指出，後續將拖帶至安全水域進行檢查，確認船舶安全無虞後，拖往台中港作進一步整補檢修。

航港局指出，蒙古籍旺榮貨輪於1月6日失去動力漂流擱淺至桃園沙崙外海1.8浬，由於當地位於許厝港濕地保護區，航港局獲報後立即派員處理並成立緊急應變小組，邀集內政部營建署、海洋委員會海巡署北部分署第八岸巡隊、桃園市政府海岸管理工程處及桃園市政府農業局等相關單位共同召開10次緊急應變會議。

航港局說，由於旺榮輪輕載，擱淺狀況嚴重，脫困作業相當困難，有賴大漢海事工程於春節連假期間仍持續不斷的努力，先利用大型機具將旺榮輪轉向掉頭，再調派永康668及大瀚711兩艘拖船配合潮水及天候最佳時機，終使旺榮輪脫困成功。

航港局指出，一早航港局局長謝謂君及副局長劉志鴻即特地至現場關心，感謝內政部營建署的指導、桃園市政府海岸管理工程處及農業局的鼎力協助、及海洋委員會海巡署北部分署第八岸巡隊這段期間無間斷的監控與巡查回報，更感謝大漢海事工程，在群策群力的合作之下，恢復岸際海域生態環境。

航港局局長謝謂君（右二）、副局長劉志鴻（右一）今早至現場關心旺榮輪脫困情形。圖／...
航港局局長謝謂君（右二）、副局長劉志鴻（右一）今早至現場關心旺榮輪脫困情形。圖／交通部航港局提供
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航港局海巡署內政部
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