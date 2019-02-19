桃園海岸國家濕地美景 憂野狗成為生態新殺手

2019-02-19 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市環保局去年大力發動淨灘減少海岸垃圾量，還原乾淨海岸，近年民眾及桃園市野鳥學會卻發現竹圍、永安、觀音濱海遊憩景點及國家級大園許厝港濕地的流浪野狗數量增多，威脅遊客、野鳥生態環境，桃園市維護生態及愛鳥人士今天下午表示，海岸流浪野狗繁殖數量成群，擔心將成破壞桃園海岸生態環境的「新殺手」。

桃園市海岸線橫跨蘆竹、大園、觀音、新屋4區，大園竹圍、新屋永安兩大漁港及蘆竹、觀音、新屋濱海遊憩景點及大園許厝港濕地保護區，周休假期吸引遊客遊玩，在民眾、企業大力淨灘逐漸改變海岸景觀，海管處統計去年辦理淨灘257場，總共2萬5千多人次參與，清掉海洋垃圾119噸，減少海岸汙染。但是鳥友和民眾發現濱海景點和濕地，野狗增加成為隱憂。

海管處長林立昌表示，海岸遊憩景點和國家濕地流浪野狗增多，因為自稱愛狗人士餵養野狗，卻帶回不結紮照養，任由繁殖亂竄，去年甚至發生追逐遊客、吃野鳥事件，威脅遊客和危及野鳥生態，民眾一再陳情希望市府相關單位處置，流浪野狗一定要解決，才能吸引遊客、保護海岸生態環境。

桃園市野鳥學會理事長吳豫州表示，許多鳥友早已發現許厝港濕地等地，經常有野狗流竄，且野狗有人餵養，又未結紮任其繁殖，野狗出沒發生追逐棲息候鳥，鳥友通報動保處不是沒去抓、就是抓不到，建議動保處設法利用捕狗籠抓捕改善。