文山國小百年楓香樹染病 外科手術治療搶救

2019-02-18 19:10 中央社 新竹縣18日電



新竹縣新埔鎮文山國小校內3棵百年楓香樹，但因罹染褐根病，導致其中1棵死亡，讓不少師生感到相當不捨，但校長王恭志認為，老樹的逝去，為學童們上了堂寶貴的生命教育課程。

被小朋友稱為「楓香樹爺爺」的3棵百年楓香樹，一直陪伴新竹縣文山國小的學子成長，去年某天，校長王恭志視察校園時，發現其中一棵樹幹不明流膠，通報新竹縣政府農業處找專家到校檢查，確診老樹罹染褐根病。

王恭志說，確認楓香樹染病後，竹縣府農業處立即向行政院農業委員會林務局爭取治療經費，在經費尚未到位前，校方先自行找來專家提供藥方，由學校教師為老樹灌藥，延緩病毒蔓延。

王恭志指出，被發現不明流膠的老樹，最後由專家確診已經死亡，來不及救治，擔心樹根的病菌會持續蔓延，影響另外2棵樹的健康，去年11月必須將老樹移除，讓全校師生都相當不捨，直呼「好可惜，沒能來得及救活它」。

雖然其中1棵楓樹爺爺因病死亡，但王恭志卻在校內發現6棵已經逐漸長大的楓香樹苗。

他說，老楓香樹在生命結束前，似乎在努力結果繁殖，看起來像雜草的小樹苗，應該會在除草過程中被拔掉，但它們卻展現旺盛的生命力，最近已在校內發現6棵楓香樹苗，將在3月12日植樹節時移植到原本老樹的位置，由全校師生一起照料。

「楓香樹爺爺為全校師生們上了寶貴的一堂生命教育」，王恭志說，老樹陪伴當地居民與學子超過百年，擁有深刻的歷史情感，而生命力旺盛的小樹苗則延續了老樹的生命，將再創造另一個百年記憶。

王恭志指出，目前治療工作已告一段落，未來會將周圍土地歸還給老樹，恢復該有的自然環境；並認為，人類若想永續生活，應將過去談的「以人為本」教育，調整成「以大自然為本」教育，讓孩子們敬畏與保護大自然。

新竹縣政府農業處表示，文山國小校內被縣政府列管的珍貴百年楓香老樹，分別為編號46、47與48號，由於47號老樹罹染褐根病，且被發現染病時，已經死亡，因此將其移除、挖除腐爛根部，並針對編號46、48楓香老樹進行外科手術防治作業、進行土壤燻蒸消毒。

農業處指出，目前46與48號楓香樹的「外科手術」已經告一段落，根據專家評估，若好好照料，老樹應能再活百年；另外，也已請專家安裝「樹倒預警系統」，只要樹木傾斜3度就會發出警報，專家將於明天到校演示與說明，教學校師生一起保護老樹。