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影／橫山天穿日好創意 推一桌888元的柑橘火鍋與啤酒

2019-02-18 17:27聯合報 記者郭政芬╱即時報導

農歷正月20是客庄傳統節日「天穿日」，新竹縣橫山鄉今年結合在地農產品，推出柑橘火鍋，將於24日9點到下午4點，邀請民眾一起來團聚，每桌僅888元，限量20桌，另還搭配橫山農會最新出爐的美人柑橘啤酒，活動當天還有小農市集、橫山美女旗袍秀、補天祈福儀式等，歡迎民眾前來參加，感受橫山幸福氛圍。

鄉長張志弘今天與議員張良印、代表會主席古鋓明、副主席朱陳源、橫山地區農會總幹事邱宏鎮等人共同行銷。張志弘表示，橫山鄉將於24日舉辦幸福橙鄉迎天穿，首度結合地方特色，搭配橫山新鮮的在地食材，以茂谷柑來增添火鍋湯頭風味，不但可以去油膩，也很清香，火鍋食材都以在地小農的農特產品為主。

橫山地區農會這次也推出美人柑橘啤酒，總幹事邱宏鎮表示，柑橘農常遇到價格滯銷等問題，農會去年11月找到湖口在地酒廠，共同研發柑橘口味的啤酒，其中美女柑的口味、酸甜度搭配啤酒花最合適，未來農會以在地行銷為主，旅客得到橫山才能購買得到，希望能藉此推廣橫山，吸引更多遊客前來。

張志弘說，這次也特別邀請新竹知名的法國巴黎婚紗為鄉親拍攝三代同堂的全家福照，限量免費拍攝50組，以設籍橫山鄉親為限，這有別於一般傳統的天穿日，要為鄉親留下最珍貴的畫面。

「讓大家看見橫山的魅力！」張志弘說，今年會以春夏秋冬四季來推廣在地農特產品和觀光休憩景點，這次在客家節慶天穿日活動，會將清潔隊回收紙板等回收利用製成道具，結合實務案例編撰反貪行動劇，由鄉長、公所內的同仁等，一起合力共同演出，並提供有獎徵答，讓外界看見橫山鄉的決心，在地鄉親有一個好的居住環境。

鄉長張志弘今天與議員張良印、代表會主席古鋓明、副主席朱陳源、橫山地區農會總幹事邱...
鄉長張志弘今天與議員張良印、代表會主席古鋓明、副主席朱陳源、橫山地區農會總幹事邱宏鎮等人共同行銷。記者郭政芬／攝影
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張志弘說，今年會以春夏秋冬來推廣在地農特產品和觀光休憩景點。記者郭政芬／攝影
張志弘說，今年會以春夏秋冬來推廣在地農特產品和觀光休憩景點。記者郭政芬／攝影
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橫山地區農會推出美人柑橘啤酒。記者郭政芬／攝影
橫山地區農會推出美人柑橘啤酒。記者郭政芬／攝影
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橫山鄉將於24日舉辦幸福橙鄉迎天穿，首度結合地方特色，搭配橫山新鮮的在地食材，以...
橫山鄉將於24日舉辦幸福橙鄉迎天穿，首度結合地方特色，搭配橫山新鮮的在地食材，以茂谷柑來增添火鍋湯頭風味，相當具有創意。記者郭政芬／攝影
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新竹縣橫山鄉今年結合在地農產品，推出柑橘火鍋，將於24日邀請民眾一起來團聚。記者...
新竹縣橫山鄉今年結合在地農產品，推出柑橘火鍋，將於24日邀請民眾一起來團聚。記者郭政芬／攝影
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