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桃市府秘書耍官威罵保全 鄭文燦：行為錯誤得負起責任

【即時短評】沒有浪漫台三線 鄭文燦模式搶客家票倉

2019-02-18 15:07聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市昨天3場客庄大型活動除了「戀戀魯冰花」，「靚靚楊梅慶元宵(踩街)」、「龍潭迎古董接財神－迎古董嘉年」都有百年以上歷史，踩街在縣制時期莫名被停了10年，龍潭迎古董一直由公所承辦沒停過，4年前客家事務局成立，提供包括迎古董、楊梅踩街等客庄文化活動充沛的資源，規模超過以往。

百年歷史重回街頭，老中青幼滿滿的人潮，尤其是對客家文化陌生的年輕族群變多了，「以前講半天都聽不進去，現在他們(年輕輩)為自己的文化感到驕傲」，楊梅區長羅國裕和幾位長者觀察地方上對活動的反應後，感到欣慰。

桃園市升直轄市後另一個客庄重要抗日歷史「乙未戰役」也獲重視，客家局向客委會爭取，已列入全國客庄12大節慶，節慶談的「平鎮戰祭」就是乙未戰役，這是客家族群抗日可歌泣的歷史，戰役激烈程度不輸賽德克巴萊，當年壯烈犧牲的客家男子漢就是現在義民廟奉祀的勇士。

57歲的吳姓客家男子指出，孩子上大學了，到現在還不知道乙未戰役，賽德克巴萊拍成電影，大家都知道原住民抗日英勇事跡，乙未戰役呢？相信許多年輩的客家子弟和他孩子一樣，日常生活也難以和客家文化連結，直到這兩三年，乙未戰役的故事才開始發酵，市府在義民公園設置「1895乙未保台紀念碑」，讓客家年輕人認識也以這段歷史為傲，這只是開端「但是總比過去沒有做為好」。

事實上，桃園市升直轄市後，早在中央喊出政治操作的「浪漫台三線」之前，新成立的客家事務局就發揮作用，不但致力重現客家百年文化、戰役、文學，重新檢視歷史，還串連各大客庄建購客家文化的「互聯網」，獲得80多萬客家族群肯定，更重要的是關心客文化的年輕族群變多了，學校推動客語教育和參與活動更有勁，潛移默化的成果間接也使鄭文燦在連任一役獲客家票倉支持大勝。

鄭文燦去年大贏陳學聖14萬5千票，南桃園客家6區票數遠比4年前大幅成長，南桃園的中壢、平鎮、龍潭、楊梅、新屋、觀音客家票倉，除龍潭區得票40％出頭，其他5區得票均突破51％，觀音、新屋超過61％，是鄭文燦這次選戰大贏關鍵，比起4年前鄭文燦雖然贏吳志揚，但在南桃園客家區票倉輸吳多贏少的場景已不可同日而語。

鄭文燦第一任的4年，頻頻走訪客家區搏感情，不到5萬人的新屋去了200多趟，農業博覽會包括明年連續三年在新屋舉辦，投注新屋的公共工程超過30億元，新屋不再是偏鄉。另外像楊梅富岡人口更稀少，鄭文燦「逆向」操作，地景藝術節重頭戲放在富岡，三連陂展示的「粼粼波光、翩翩白影」巨型白鷺鷥地景作品，深受各地遊客喜愛，舊名「伯公岡」的富岡客家小鎮在地景藝術節重來沒見過滿街的遊客，也因此打出知名度

因此，當中央的「浪漫台三線」被批為政治操作、雜亂的拼盤時，桃園市府團隊專注客家地區的建設和文化傳承，先贏得肯定進而贏得選舉，與只有政治口號、濫用資源自然有不同的結果。

龍潭迎古骨接財神居然有人自己穿載三太子要迎財神。記者鄭國樑／攝影
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參加迎古董接財神活動的民眾擠滿龍元宮廣場。記者鄭國樑／攝影
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「靚靚楊梅慶元宵(踩街)」熱鬧程度到了近呼萬頭鑽巷的地步。記者鄭國樑／攝影
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戀戀魯冰花上周辦開幕典禮後，昨天音樂活動一樣受歡迎。記者鄭國樑／攝影
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鄭文燦抗日客家文化
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