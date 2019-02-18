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新竹市府投入710萬改善校園籃球場 學童最愛彩虹跑道

2019-02-18 15:05聯合報 記者張雅婷╱即時報導

操場與球場通常是學生最喜愛的校園空間，竹市府為讓學生有友善安全的運動環境，針對設施老舊體健設施進行修繕整建，今年已核定經費，將投入710萬元補助舊社國小、頂埔國小與新竹國小的籃球場修繕工程，改善破損撲面、積水問題，而東園國小校園新鋪設的彩虹跑道，則提高學童走出教室的意願。

教育處指出，舊社、頂埔與新竹國小籃球場地皆已使用逾十多年，球場鋪面破損也有多處龜裂，一遇下雨就會積水，且場地濕滑，讓使用上變得危險，其中舊社國小籃球隊近來在全國賽事中屢創佳績，使用率極高，對籃球場地更有迫切集訓需求。為了維護師生安全，市府核定710萬經費更新舊社國小、新竹國小籃球場，以及頂埔國小多元運動球場，提升孩子校園運動安全與舒適度。

新竹市長林智堅表示，去年陸續啟用的內湖國中風雨操場、內湖國小多功能球場、東園國小跑道，皆是使用逾十年未曾修繕之設施，考量校園配置、學生需求而重新規劃，東園國小則帶入「彩虹跑道」美觀設計，增進校園美感。

教育處也指出，新竹市目前共有46所市立中小學，其中31所的校舍超過40年的歷史，在過去教育方針走向與補助經費不足的情況下，除了一般教室校舍外，運動場地整建經費匱乏，近年陸續有培英國中、東園國小、南寮國小等多校跑道完成整修，南隘國小風雨操場將於明天啟用。

教育處表示，四年多來整建之體健設施，皆是由學校依據需求提出申請，市府審核使用年限、使用率與學校需求予以核定經費，未來將持續盤點、更新各校球場鋪面破損之場地，除為維護校園安全外，更希望能使基層籃球培訓小選手，擁有更優質的訓練場地。

舊社國小校長莊傑志表示，籃球隊近幾年成績彪悍，106年度國民小學籃球聯賽勇奪第四名，107年全日小學籃球賽奪下冠軍，而整修後的籃球場將成為基層選手訓練的重要基地，為新竹市奪下更好的籃球成績。

新竹國小籃球場的使用率很高，新竹國小校長張淑玲表示，籃球場是下課後孩子們最喜愛的場地，但因使用率高及年久失修，鋪面破損，不管是上體育課或是課餘期間，都讓學生的運動環境深受威脅，感謝市府能夠盤整校園運動場所，相信完工後的籃球場，一定讓讓學生們有一個安全活動的空間。

東園國小校園新鋪設的彩虹跑道成為學童的新歡。圖／新竹市府提供
東園國小校園新鋪設的彩虹跑道成為學童的新歡。圖／新竹市府提供
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東園國小校園新鋪設的彩虹跑道成為學童的新歡。圖／新竹市府提供
東園國小校園新鋪設的彩虹跑道成為學童的新歡。圖／新竹市府提供
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竹市府為讓學生有友善安全的運動環境，將投入710萬元補助舊社國小、頂埔國小與新竹...
竹市府為讓學生有友善安全的運動環境，將投入710萬元補助舊社國小、頂埔國小與新竹國小的籃球場修繕工程，改善破損撲面、積水問題。圖／新竹市府提供
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