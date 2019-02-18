桃市府秘書耍官威罵保全 鄭文燦：行為錯誤得負起責任

2019-02-18 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦。 聯合報系資料照 分享 facebook 桃園市府工務局吳姓秘書日前到桃園燈會因沒戴識別證，保全不讓她通行，吳事後在臉書發文罵保全，隨後貼文遭網友、桃市議員詹江村轉貼批評，吳也因此事請辭；桃園市長鄭文燦今天受訪表示，吳的行為錯誤得負起責任。

吳在臉書貼文說，當時保全告知她，「我才來3天根本不認識妳，我不能聽妳指令」，讓她很生氣地認為「這句話真的很靠北，難道你是新人就可以不聽指令？」

她還說，「一定是我平時處事太過低調，以至於我每天在那裏出出入入，保全竟然不知道我是養工處上級單位。」「結論就是我做人太客氣了，該耍特權都沒有好好地發揮！所以我事後打電話給主秘，請他讓所有保全一定要認識我，我每天都在那裏進進出出，千萬不要再跟我講那些鬼話了！」

此貼文被網友廣為流傳，眾人不以為然，並批評吳「沒戴識別證妳要怪誰？」「好大的官威」、「鄭文燦知道此事嗎？」