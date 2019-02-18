新春捐發票送福袋 竹市稅務局元宵添好運
2019開春迎好運，新竹市稅務局於2月19日元宵節當天上午10時至下午2時在1樓大廳，舉辦「金豬報喜慶元宵-捐發票抽福袋」活動，只要捐出10張發票，就能抽好運福袋，內容有超值商場提貨券與各式精美禮物，邀請市民一起來做公益、添好運。
新竹市稅務局表示，福袋包含1千元、5百元、2百元商場提貨券，及智慧遊樂組及新竹好米等各式精美禮物計120個，民眾只要在現場利用載具(含手機條碼、悠遊卡、icash、一卡通等)捐贈未開獎雲端發票10張（每張金額10元以上且不得連號），即可參加「租稅問答抽福袋」活動（每人限抽一次）。
民眾也可以利用載具捐贈尚未開獎雲端發票8張至25張或紙本發票20張至38張，兌換不同價值宣導品1份。只要捐贈雲端發票5張即可參加一次扭蛋遊戲，就有機會獲得威秀電影票，數量有限，送完為止。新竹市稅務局表示，捐贈所得發票將全數捐給竹市社會福利機構。
稅務局考量有些民眾無法親自到場，也舉辦臉書直播抽獎活動照顧網友，凡於活動當日下午2時前於「新竹市稅務局」臉書（（https://goo.gl/dQsRgG））直播影片留言即可參加抽獎，就有機會捐贈10張雲端發票獲得超值福袋。若有任何疑問，可洽稅務局網站或撥03-5225161轉210或0800-000321按2、1999市民服務專線，將有專人服務。
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