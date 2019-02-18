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苗縣客家天穿日 上演客家大戲「姻緣沒錯配」

2019-02-18 13:08中央社 苗栗縣18日電

苗栗縣政府文化觀光局今天舉辦一場展演活動記者會，苗栗縣長徐耀昌表示，農曆正月20日為傳統客家「天穿日」將邀請榮興客家採茶劇團，演出客家大戲「姻緣沒錯配」。

榮興客家採茶劇團團員舞動大旗，搭配武打翻滾動作，演出「旗舞飛揚」，為活動記者會揭開序幕，令現場的小朋友驚嘆連連，緊接著由苗栗縣長徐耀昌、文化觀光局長林彥甫、榮興客家採茶劇團創團團長鄭榮興，拿起竹籐打紙糊春牛、並敲響銅鑼迎春雷，祈求風調雨順、國泰民安。

客家習俗中，相傳「天穿日」是古時候水神和火神相爭，把天空撞出一個大洞，女媧不忍心蒼生受苦，因此煉石補天，才免去人間災難；徐耀昌指出，於擔任立法委員時期，曾參與修訂客家基本法、以及訂定客家天穿日，就是為了保存類似的客家傳統文化。

早期農業社會，每年天穿日，客家庄男人不會下田耕種，以免鋤地導致大地漏水，女人不織布，以免穿針引線戳破天空，男女老幼都會放下工作休息，這樣的傳統，如今看來，更具有讓大地休養生息、資源永續發展的環保意義。

徐耀昌表示，苗栗縣為客家大縣，在天穿日這天將邀請知名的榮興採茶劇團，於24日下午2時，在客家圓樓廣場演出「姻緣沒錯配」，歡迎全國民眾一起體驗熱情的客家文化

徐耀昌客家文化
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