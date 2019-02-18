藝術家帶受刑人創作鋼索雕塑 百年鋼索點燃再生希望

2019-02-18 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣五峰清泉一號吊橋的百年鋼索去年11月重生，來自於國際藝術家康木祥與18名監獄受刑人齊心創作再生鋼索雕塑「蛹生」。圖／縣府提供 分享 facebook 新竹縣五峰清泉一號吊橋的百年鋼索去年11月重生，來自於國際藝術家康木祥與18名監獄受刑人齊心創作再生鋼索雕塑「蛹生」，一條鋼索，不但乘載著清泉的百年歷史，也讓受刑人藉由纜線清洗的過程，感受重生的希望。

清泉一號吊橋位於張學良文化園區附近，是部落最高的橋，已有百年歷史。鋼索逐年腐朽，縣府四年前封橋並進行重建工程，拆下又黑又髒的鋼纜，原先要報廢，後來聽聞藝術家康木祥曾以台北101大樓電梯退役鋼索為媒材的作品，決定邀請康木祥創作大型藝術，再造清泉之美。

康木祥與法務部矯正署八德外役監獄18位受刑人合作，這是他首次挑戰以舊有吊橋鋼纜為創作材料。剛開始，所拆下來的鋼索長達1410公尺，管徑有3公分寬，事前的處理過程相當費時耗力，獄友彼此碰撞到，難免火氣十足。他向受刑人喊話，洗鍊鋼索不是苦差事，要放感情、不能有恨，互相包容，才能完成這件重生的作品。

受刑人清洗鋼索時得彎腰低頭，康木祥就蹲著一起清洗，並告訴獄友這條鋼索是有意義的，廢棄物透過洗刷、清除汙垢後，就可以轉換成藝術作品，鼓勵獄友從中領悟、重新做人「連廢棄鋼纜都重生，何況是人？」參與創作的受刑人說，看到鋼索又黑又油膩，如同自己帶著污穢進監，清洗讓他感受到重生的力量。

另有受刑人原已獲得假釋的機會，當看見還有許多鋼纜要清洗，他告訴康木祥「我想完成作品再出獄」，讓康木祥相當感動，他說每個人犯了不同的罪行，要同時完成一樣作品很困難，期望他出獄後，能帶走這種重生的決心。