打卡新亮點！4萬片馬賽克花燈巷 創意漫畫隧道好吸睛

2019-02-18 07:34 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣新埔鎮藝術家呂誠敏，以回憶童年與對故鄉情懷，用四萬片馬賽克，在花燈巷牆面創作「新埔街」意象，他另將陰暗的角落改造為漫畫天地，這條漫畫巷成為拍照、打卡新熱點。

呂誠敏童年受已故漫畫家陳定國啟蒙走上美術之路，他讀新埔小學時，陳定國常鼓勵學生勇敢去參賽，一舉拿下全縣美術比賽優良，走入美術殿堂，也愛上漫畫，「我是陳定國的學生，要向陳定國致敬。」

呂誠敏以恩師創作的漫畫人物，在新埔鎮衛生所對面的狹巷，這裡是往來中正路、和平街的走道，原先如棄置的角落，陰暗髒亂，呂誠敏經過時，決定改造長約9公尺的牆面，天花板和地板都成為他創作基地。他和妻子劉梅英以陳定國筆下的「花小妹」、「呂四娘」等經典人物，繪出在地的人文特色，用彩繪與馬賽克鑲嵌畫打造漫畫巷。

這條漫畫巷以「時光隧道」為發想，兩邊以馬賽克拼貼鑲嵌壁畫、彩繪等呈現陳定國的經典作品，在地鄉親經過時，直呼「想到過往的回億」，也讓經世代認識這位漫畫大師。

呂誠敏不只打造漫畫巷，前年主動接下巷弄改造計畫，費時四個多月，用四萬片馬賽克，在中正路548巷靠成功街口的花燈巷，創作出新埔街的意象，整面牆中有天主堂、宗祠、歸燕、農產等，拼貼出來的馬賽克，成為打卡新熱點。