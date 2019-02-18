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聯合報社論／蔡政府「剿韓」總攻擊 恐讓假想敵韓國瑜變「真對手」

打卡新亮點！4萬片馬賽克花燈巷 創意漫畫隧道好吸睛

2019-02-18 07:34聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣新埔鎮藝術家呂誠敏，以回憶童年與對故鄉情懷，用四萬片馬賽克，在花燈巷牆面創作「新埔街」意象，他另將陰暗的角落改造為漫畫天地，這條漫畫巷成為拍照、打卡新熱點。

呂誠敏童年受已故漫畫家陳定國啟蒙走上美術之路，他讀新埔小學時，陳定國常鼓勵學生勇敢去參賽，一舉拿下全縣美術比賽優良，走入美術殿堂，也愛上漫畫，「我是陳定國的學生，要向陳定國致敬。」

呂誠敏以恩師創作的漫畫人物，在新埔鎮衛生所對面的狹巷，這裡是往來中正路、和平街的走道，原先如棄置的角落，陰暗髒亂，呂誠敏經過時，決定改造長約9公尺的牆面，天花板和地板都成為他創作基地。他和妻子劉梅英以陳定國筆下的「花小妹」、「呂四娘」等經典人物，繪出在地的人文特色，用彩繪與馬賽克鑲嵌畫打造漫畫巷。

這條漫畫巷以「時光隧道」為發想，兩邊以馬賽克拼貼鑲嵌壁畫、彩繪等呈現陳定國的經典作品，在地鄉親經過時，直呼「想到過往的回億」，也讓經世代認識這位漫畫大師。

呂誠敏不只打造漫畫巷，前年主動接下巷弄改造計畫，費時四個多月，用四萬片馬賽克，在中正路548巷靠成功街口的花燈巷，創作出新埔街的意象，整面牆中有天主堂、宗祠、歸燕、農產等，拼貼出來的馬賽克，成為打卡新熱點。

藝術家呂誠敏說，他得先打草稿，然後一片片手工貼上後，曾有次貼完後，覺得顏色搭配不對，只好重做，每一片黏貼都出於他的想法，也因此，呂誠敏常利用半夜創作，在寧靜的黑夜中，專心拼上一片片馬賽克，也付出自己對新埔小鎮的感情。

整面牆中有天主堂、宗祠、歸燕、農產等，拼貼出來的馬賽克，成為打卡新熱點。記者郭政...
整面牆中有天主堂、宗祠、歸燕、農產等，拼貼出來的馬賽克，成為打卡新熱點。記者郭政芬／攝影
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呂誠敏在家中創作。記者郭政芬／攝影
呂誠敏在家中創作。記者郭政芬／攝影
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漫畫巷一改以往巷弄陰暗的狀況。記者郭政芬／攝影
漫畫巷一改以往巷弄陰暗的狀況。記者郭政芬／攝影
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呂誠敏將原本陰暗的角落（左）改造為漫畫天地（新），這條漫畫巷成為拍照、打卡新熱點...
呂誠敏將原本陰暗的角落（左）改造為漫畫天地（新），這條漫畫巷成為拍照、打卡新熱點，更是他對於老師陳定國的致敬之心。記者郭政芬／攝影
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呂誠敏用四萬片馬賽克，在中正路548巷靠成功街口的花燈巷，創作出新埔街的意象。記...
呂誠敏用四萬片馬賽克，在中正路548巷靠成功街口的花燈巷，創作出新埔街的意象。記者郭政芬／攝影
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這條漫畫巷以「時光隧道」為發想，兩邊以馬賽克拼貼鑲嵌壁畫、彩繪等呈現陳定國的經典...
這條漫畫巷以「時光隧道」為發想，兩邊以馬賽克拼貼鑲嵌壁畫、彩繪等呈現陳定國的經典作品。記者郭政芬／攝影
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花燈藝術家新竹
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