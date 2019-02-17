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苗栗炸龍萬砲齊發神龍忽隱又忽現 民眾看得如痴如醉

2019-02-17 22:18聯合報 記者范榮達╱即時報導

2019苗栗（火旁）龍系列今晚最高潮的（火旁）龍之夜，苗栗市後龍溪河濱公園萬砲齊發，龍隊穿梭在硝煙中，有如神龍在雲霧之間忽隱忽現，大批觀眾看得如痴如醉，相約明年元宵節再見。

（火旁）龍有越（火旁）越旺的說法，苗栗（火旁）龍今年邁入第21年，高人氣成了元宵節民俗中台灣的盛事，許多苗栗人引以為傲，今晚（火旁）龍之夜，苗栗縣副縣長鄧桂菊、苗栗市長邱鎮軍等人主持開（火旁），11尾祥龍輪流接受鞕炮洗禮，龍隊在火光及硝煙中穿梭，有如神龍般若隱若現，有如一場刺激聲光秀。

苗栗市公所今年邀請中國大陸廣東省豐順縣埔寨鎮的埔寨火龍也吸睛，埔寨鎮青年每逢元宵節糊製祥龍，全身插滿煙火，行進中噴發，祈求風調雨順、年年豐收、家家平安，埔寨火龍的龍頭結構類似龍船，龍身再以一節一節方式銜接，埔寨火龍2008年被大陸官方列入國家級非物質文化遺產。

（火旁）龍之夜除了主廣場有精彩的（火旁）龍與火龍演出，也邀來台灣青年所組成的coming true火舞團演出大型火舞，以節慶陣勢配合火舞，設計出充滿張力的火舞演出，也被中國大陸中央電視台相中，登上央視春晚表演，是名副其實的台灣之光。　

苗栗（火旁）龍壓軸的化龍返天，則將依照古禮，農曆正月17夜間子時，即2月21日晚間11點在苗栗市的五文昌廟舉行，將有5尾神龍參與，歡迎民眾共襄盛舉，今年（火旁）龍加入環保元素，一些鞕炮都改以音效，熱鬧不減，明年還會更多元化，邱鎮軍期許（火旁）龍永續。

苗栗（火旁）龍系列今晚最高潮的（火旁）龍之夜，龍隊穿梭在鞕炮硝煙中，有如神龍在雲...
苗栗（火旁）龍系列今晚最高潮的（火旁）龍之夜，龍隊穿梭在鞕炮硝煙中，有如神龍在雲霧之間忽隱忽現。記者范榮達／攝影
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元宵節春晚
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