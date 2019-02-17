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責任重、門檻高 寄養家庭難為

2019-02-17 23:56聯合報 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣今年寄養家庭授證，共有35戶通過審查。 記者范榮達／攝影
苗栗縣今年寄養家庭授證，共有35戶通過審查。 記者范榮達／攝影
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「照顧別人的孩子，比照顧自己的壓力大十倍、百倍、千倍…」苗栗家扶中心主任湯鳳琴認為寄養家庭要很有愛心、耐心，又不能選擇安置個案，才會進場的少、退場的多。

湯鳳琴分析，被安置國中生最難照顧，因為在原生家庭生活過久，部分習慣很難改變，加上行動力強，正值叛逆期，更是難以掌握，動輒離家出走、自殘，有些飆車或是交男友懷孕，寄養家庭求好心切有挫折感，恐怕就要打退堂鼓。

至於年紀越小，越要擔心病痛，除了先天性，還可能因虐待、嚴重疏忽造成身心健康問題，湯鳳琴舉寄養安置的一名嬰兒為例，早產有多重障礙，包括發展遲緩，寄養家庭必須往返外縣市看診，付出的時間、金錢及心力，不難想像。

湯鳳琴表示，寄養家庭必須承受萬一安置的兒少出問題，追究責任的壓力；除此之外，寄養家庭的「門檻」也高，取得資格必須假日密集上課兩個月，授證後每年還要在職訓練30到36個小時，規定還要夫妻倆一起參加，重新審查認證，如果只為了寄養安置費，不可能做得到。

寄養家庭的愛心無庸置疑，曾有寄養媽媽第一天照顧安置小孩，一整夜都沒有睡覺，隔天就想打退堂鼓，後來經鼓勵，學習照顧技巧等，一做就是10幾年；還有住在山區的寄養媽媽為了方便載送小孩復健，中年才學開車，更有一些寄養家庭，小孩結案必須分離，每次都捨不得哭得很慘。

寄養家庭愛心復健
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