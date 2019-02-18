親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

正妹議員訪消防隊 吸收正確逃生觀念以利宣導

2019-02-18 01:07中央社 新竹市17日電

新竹市義消總隊婦女宣導大隊長、新竹市議員施乃如，近期至轄內消防隊進行訪問，向消防隊員們學習更多火災逃生的正確觀念，以利平時向民眾宣導，以備不時之需。

去年九合一選舉前，被網紅蔡阿嘎評選為「十大正妹議員候選人」第一名的新竹市議員施乃如，本身也是新竹市義消總隊婦女宣導大隊長，為了在宣導時能夠提供民眾更正確的火警預防、逃生觀念，近期展開轄內消防隊訪問行程。

施乃如表示，火災總是發生在無法預期的時刻，有些人直覺躲進廁所等地方，以為有排水孔就會有新鮮空氣，但這些觀念都是錯誤的，希望透過義消婦女大隊平日宣導正確觀念，讓民眾遭遇緊急狀況時，能正確逃生、降低損傷。

施乃如指出，過去民眾會覺得火災發生時，要努力自行滅火，但若火勢已超出自己能力範圍時，絕對要以自身安全為第一考量，判斷火場狀況決定應該往外逃生或找尋躲避環境，而火場的濃煙往往是最被忽略的致命傷。

有20多年外勤消防經驗的新竹市光復消防隊分隊長林明旦表示，火場逃生要視當時現場狀況，謹記「小火快跑，濃煙關門」觀念，若門外濃煙瀰漫，建議趕緊關閉門窗、塞住門縫，並撥打119報案，等待救援。

林明旦說，希望藉由義消總隊婦宣大隊的宣導，讓更多民眾學習正確的火災逃生觀念。

新竹火災九合一選舉
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

苗栗市河濱公園 神龍來了

2019-02-17 23:58

竹市打造新總圖 3年後啟用

2019-02-17 23:57

新科團隊臉譜／竹市最年輕區長 香山沈靜濤：做好基建

2019-02-17 23:56

責任重、門檻高 寄養家庭難為

2019-02-17 23:56

中壢青埔、龜山坪頂 擬增設國中小

2019-02-17 23:50

總量管制國小 桃市逆勢增加3校

2019-02-17 23:44

耍官威！落選議員罵燈會保全不認識她 網友逼她請辭

2019-02-17 21:48

龍潭百年元宵傳統迎古董接財神 人潮不斷

2019-02-17 19:54

桃園楊梅慶元宵 重現百年踩街滿街人潮

2019-02-17 19:52

苗栗永貞宮開中門祭聖 10名士子光宗耀祖

2019-02-17 18:11

竹市府超創意 「竹科太太」教廚餘回收影片爆紅

2019-02-17 08:54

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00

影／寄養家庭退場多 苗栗提高寄養費用吸引進場

2019-02-17 18:20

新竹市總圖書館投8億更新 會比原來大三倍

2019-02-17 13:49
看更多

熱門文章

耍官威！落選議員罵燈會保全不認識她 網友逼她請辭

2019-02-17 21:48

缺蛋荒農委會要以蛋換蛋？ 雲林菜農：在野黨廢到極點

2019-02-17 10:07

搭北捷賞新詩 台大教授這25個字作品讓人廢到笑

2019-02-17 17:38

屏東台灣燈會大驚奇 intel無人機空中秀洗版臉書

2019-02-17 13:48

竹市府超創意 「竹科太太」教廚餘回收影片爆紅

2019-02-17 08:54

嘉義路跑主辦方大手筆送衣鞋 「完成報名就賺到」

2019-02-17 12:43

必拍台灣又破了！台南最夯「大魚的祝福」好受傷

2019-02-17 14:08

影╱台中燈會飛天豬主燈 空拍畫面驚艷

2019-02-17 12:35

柯文哲花季開幕爆粗口官員竟大笑 議員批北市府泛政治

2019-02-17 17:42

柯文哲對綠議員爆粗口 游淑慧酸這是柯媽媽教得好？

2019-02-17 19:21

新竹市總圖書館投8億更新 會比原來大三倍

2019-02-17 13:49

影／寄養家庭退場多 苗栗提高寄養費用吸引進場

2019-02-17 18:20

全國花燈競賽歷年最多件 屏東明正國中三度封「燈王」

2019-02-17 14:44

300架無人機今夜「飛出」TAIWAN 民眾驚呼：超感動

2019-02-17 23:37

無名火燒毀社頭市區整排鐵皮屋 鄉長：不會讓它成廢墟

2019-02-17 07:39

賞花趁現在！台北花季登場 櫻花、鬱金香接力開

2019-02-17 09:17

影／暖暖彎道與普悠瑪翻車處近似 他大呼不要「出事後的未來」

2019-02-17 19:45

高雄燈會國際之夜 日本熊本熊拿到韓國瑜小紅包

2019-02-17 02:01

后里泰安櫻花季登場 遊客逛完留言：沒花看

2019-02-17 10:08

避空汙及高溫 高雄國際馬拉松提早半小時起跑

2019-02-17 09:24

苗栗炸龍萬砲齊發神龍忽隱又忽現 民眾看得如痴如醉

2019-02-17 22:18

明華園的魅力無法擋 傳統戲曲融入創意讓人噴飯

2019-02-17 22:24

免費參觀喊卡 魏家成美文化園外地人參觀每人200元

2019-02-17 17:06

全國第3座花蓮備災中心啟用 斥資2600萬

2019-02-17 16:52

湖山水庫將增小型發電廠 年發電800萬度

2019-02-17 17:08

九族文化村櫻花茶會 櫻花樹下品茗、聽音樂遊客陶醉

2019-02-17 07:57

北農周一臨時董事會 黃向羣接董座要視彭振聲是否辭職

2019-02-17 07:41

影／陳明文、翁章梁舞獅為溪口藝陣文化節開場

2019-02-17 13:14

影／拆除青海陸橋塵土飛揚 高市府出動6灑水車降粉塵

2019-02-17 17:44

影／高中美少女舞獅 不論腳步動作都靈活到位

2019-02-17 16:33

台北燈節人潮湧人氣回溫？ 柯文哲自謙：那是燈節好看

2019-02-17 14:41

高山茶或平地茶好喝？ 台南小學生200多公里追到屏東

2019-02-17 13:00

士林至善公園整修完成 五星級紅土跑道成亮點

2019-02-17 07:50

火把陣元宵夜遊 數百人油笐火照亮北埔小鎮

2019-02-17 12:58

台東天后宮成立神將團 媽祖出巡不用「借將」

2019-02-17 08:21

高雄寶來新穎玩法 植物染彩蛋好療育

2019-02-17 10:02

轉傳敬老卡影片列考核惹怒公務員 社會局：意在奬勵

2019-02-17 22:19

手語翻譯志工一做十多年 幫瘖啞人士解決勞資糾紛

2019-02-17 08:58

苗栗永貞宮開中門祭聖 10名士子光宗耀祖

2019-02-17 18:11

2019陽明山花季開幕 遊客賞花拍照

2019-02-17 14:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top