寄養家庭退場多 苗栗提高寄養費用吸引進場

2019-02-17 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣寄養家庭今年有6戶退出，卻僅有4戶加入，縣府提高寄養家庭費用到與6都一致標準，並為寄養家庭爸媽投保100萬元意外險，希望今年達到增加6戶的目標。

苗栗縣今年有35戶寄養家庭通過審查認證，相較去年41戶有6戶退場，多數因屆齡65歲退休，去年至今僅有新加4戶，但兒少安置需求不曾中斷，家也是小孩成長的最佳環境條件，苗栗縣政府與苗栗家扶中心邀民眾「打開家門 讓愛住進來」，啟動愛的循環，加入愛的接力賽，專線電話037-461234。

縣府及家扶中心今天舉辦「寄養家庭授證暨感謝典禮」，頒發服務滿10年的3戶寄養家庭，並感謝退休6戶家庭無私奉獻，會中分享案例，2年前「小華」甫安置時僅4個月大，當天2隻小腳與手臂受虐包紮著，因疼痛而大哭，寄養媽媽陳秀蘭帶著「小華」復健，現在左腿穿著輔助鞋，雙腳靈活跑動遊戲，臉上也總是掛著笑容。

縣府社會處統計，去年縣內通報兒少保護案680件，其中近200件持續輔導，40件安排安置，社會處長范陽添說，苗栗縣今年多管齊下，希望增加6戶寄養庭，維持去年41戶的水準。

其中，寄養費用提高到與6都一樣，按月計算過去一般寄養每月1萬9564元，特殊（身心障礙或遲緩、1歲以下）寄養2萬1738元，親屬寄養1萬元，新標準1歲以下寄養2萬2896元，1到12歲2萬0606元，身障或發展遲緩兒童2萬2896元，一般少年2萬1896元，身障少年2萬5185元，親屬寄養1萬6500元。