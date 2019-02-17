苗栗永貞宮開中門祭聖 10名士子光宗耀祖

2019-02-17 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



「尊師重道」、「文化傳承」高掛，苗栗縣頭份市田寮永貞宮今天舉行文昌獎士子開中門活動，5名博士及5名國家高考及格的士子接受表揚，他們由獅隊、永貞宮主委苗栗縣員張淑芬、頭份市長羅雪珠等人引領，穿過狀元門，走紅地毯，並由中門入廟堂行古禮祭拜文昌帝君，享受登科及第的最高榮耀。

頭份市永貞宮為獎勵南庄、三灣、頭份、造橋的學子努力向學，2007年起舉辦文昌獎士子開中門活動，今年邁入第13年，開辦至今有博士89名、國家高等考試180名，接受士子開中門接受表彰。

今年獲得士子開中門表揚有鋼琴演奏博士陳郁雯、工學博士廖昱基、工學博士溫玉瑭、理學博士徐國仁、工學博士巫翔裘、律師劉宜昇、律師黃翊洋、社會行政科羅尹婷、社會工作師鄒育汶、教育行政科徐韻茹。

其中，25歲的黃翊洋「三元及第」，2016年律師高考及格、2017年調查局特考在法律實務組榮獲狀元，及高考法制及格，最為難得；25歲劉宜昇目前就讀政大法律研究所，也獲得律師高考及格；造橋鄉徐國仁一路從台大物理系學士、碩士到博士，28歲即完成理學博士。