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新竹市總圖書館投8億更新 會比原來大三倍

2019-02-17 13:49聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市長林智堅過去國外考察時，也會參觀各城市圖書館的規劃。圖／新竹市府提供
新竹市長林智堅過去國外考察時，也會參觀各城市圖書館的規劃。圖／新竹市府提供
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新竹市總圖書館興建計畫獲教育部核定補助4億元經費，加上市府將投入4億元配合款，預計共投入8億元，於文化局圖書館原址打造全新的總圖書館，工程預計111年底落成啟用，樓地板面積約2萬平方公尺，空間規畫包括圖書閱讀、特色典藏、視聽服務、親子共學、藝文展覽等，較目前圖書總館約大上3倍以上，將能充分滿足市民學習與藝文休閒需求。

竹市擁有所得高、出生率高、教育水準高及轄內科研機構多，市民對文化設施有高需求，據統計，竹市公共圖書館每人可分配1.8本藏書，但每人平均借閱量高達4.3本，民眾閱讀需求量高，現文化局所在建築於民國69年設立，樓地板面積約7000平方公尺，空間不足無法擁有更多藏書。

「總圖書館是我向市民的承諾」，新竹市長林智堅表示，上任之初即開始構思興建總圖書館，過去國外考察時，也特別留意各城市圖書館的規劃，去年開始正式向中央提案，最近終於成功核定，並將兌現這個政見；他說，未來竹市將借鏡日本太田市圖書館、美國加州庫比蒂諾市立圖書館及高雄市總圖的設置經驗，讓竹市的閱讀、教育及文化空間獲得新一波的發展動能。

文化局長黃竫蕙表示，「新竹市總圖書館」興建計畫，除了配合硬體建築環境興建，為因應未來資訊及教育發展趨勢，也將同步強化服務面向，結合新竹人文與科技城市特性，在新總圖內打造出以STEAM為導向的創客基地，藉由軟硬體相互搭配，造就更易於親近及體驗的學習空間。

文化局表示，市府未來亦將投入4億元配合款，連同教育部4億元補助經費共計8億元來籌建新竹市總圖書館，樓地板面積將比現況大上3倍以上，由7千擴展為2萬平方公尺，規畫包括圖書閱讀、特色典藏、視聽服務、親子共學、藝文展覽等空間，目前徵選專業建築師團隊進行規劃設計作業中，預計於109年底完成設計後發包，預定於民國111年底落成啟用。

而除了總圖書館本體興建工程外，市府交通處目前正同步向交通部爭取2.6億元前瞻基礎建設經費，規劃將文化局平面停車場地下化，未來除能大幅增加停車空間，提升市民停車便利性外，地面層也可轉為市民藝文休閒活動廣場，讓面積約2.4公頃的文化園區空間有更妥善的規劃利用。

新竹市長林智堅過去國外考察時，也會參觀各城市圖書館的規劃。圖／新竹市府提供
新竹市長林智堅過去國外考察時，也會參觀各城市圖書館的規劃。圖／新竹市府提供
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圖書館新竹文化局
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