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桃園戀戀魯冰花客家藝文宴 鄭文燦：感謝鍾肇政

2019-02-17 13:24聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市2019戀戀魯冰花活動，今天在「魯冰花」小說發源地龍潭三水社區，邀請客家藝文團體接連演出，三水田園共構客家、音樂、藝術及農村的美好景緻，為活動掀高潮，民眾在金黃色魯冰花海中賞花聽音樂，享受「溪流與花」的視聽饗宴。

鄭文燦表示，龍潭是著名的茶鄉，也是全台灣最早種魯冰花的地區，又被稱為魯冰花的故鄉。魯冰花之所以聲名大噪，要感謝國寶級客籍文學家鍾肇政先生，撰寫最具客家在地代表的同名小說「魯冰花」，並於1989年改編成電影及歌曲創作，上映後不但屢創票房佳績，更獲得第26屆金馬獎、柏林影展及加拿大國際兒童影展等諸多國際影展肯定。

「魯冰花」之後又改編成電視劇在客家電視台播出，反應熱烈廣受好評，透過重拍的題材，讓不同世代的群眾感受跨越一甲子的「魯冰花」深植人心的影響力，凸顯藝術教育應以開放多元的態度供給養分。

客家事務局為2019戀戀魯冰花安排系列活動，除了有多場客家藝文演出，並於座落在霄裡溪畔的三水展區，結合社區居民及三和國小師生共同參與藝術創作，依循「魯冰花」一書，打造出客家「晴耕雨讀畫山水」的地景藝術，深化在地農村美學及兒童創作特色，引領遊客漫步在花海中，用最純淨的方式感受客庄的愛與文化。

2019戀戀魯冰花活動包含魯冰花觀賞區、地景藝術、客家茶席、農創市集、農事體驗、打卡贈好禮、魯冰花藝術創作展覽等，不僅能欣賞魯冰花海及茶園景觀，還能品嘗客家美食及在地好茶，歡迎全國民眾及攝影愛好者把握魯冰花綻放的美麗花期，攜手到龍潭喝茶、賞花、聽音樂，享受大自然的輕鬆寫意，同時體驗客家文學之美。

詳情請至活動官網http://www.2019dbklupine.com.tw/查閱，也可以到臉書搜尋「大北坑休閒農業區-2019戀戀魯冰花」追蹤活動最新消息。

立法委員蔣絜安和市府多位官員都出席上午的活動，地方稅務局前局長林延文家就在三水，上午也到場。

2019戀戀魯冰花－花海音樂會上午熱鬧登場。記者鄭國樑／攝影
2019戀戀魯冰花－花海音樂會上午熱鬧登場。記者鄭國樑／攝影
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三水社區為2019戀戀魯冰花系列活動花海音樂會揭開序幕。圖／桃園市客家事務局提供
三水社區為2019戀戀魯冰花系列活動花海音樂會揭開序幕。圖／桃園市客家事務局提供
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鄭文燦（揮手者）感謝國寶級客籍文學家鍾肇政撰寫「魯冰花」，為龍潭打開知名度。記者...
鄭文燦（揮手者）感謝國寶級客籍文學家鍾肇政撰寫「魯冰花」，為龍潭打開知名度。記者鄭國樑／攝影
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賞花客家美食鍾肇政
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