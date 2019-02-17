竹市府超創意 「竹科太太」教廚餘回收影片爆紅

2019-02-17 08:54 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



網路Youtuber理科太太以分享科普知識、用科學看人生系列影片短時間竄紅，成知性網紅一姐，新竹市政府團隊推出「竹科太太教你守護台灣豬」影片，以冷靜表情宣導竹市豬瘟防疫工作，無論外型口氣都與理科太太如出一徹，讓網友大讚「神模仿。」

「大家好，我是竹科太太」新竹市府臉書資訊專頁「新竹市新鮮事」上，1名自稱竹科太太的長髮氣質正妹，在不到1分鐘影片中，用簡潔理性口吻，宣導竹市267個社區暫時停收廚餘訊，親自示範廚餘瀝乾、裝袋、丟垃圾桶「防範豬瘟3步驟」，用創意影片宣導民眾共同參與豬瘟防疫，發佈後迅速在網路上廣傳，近萬人次點閱，讓網友大讚神模仿。

這部影片其實是新竹市政府年輕團隊的集體創意，從構思到影片完成只花了3小時，攝影、腳本、剪接都由團隊「一條龍、零成本」搞定，團隊幕僚說，廚餘政策是重要民生訊息，拍影片最能在短時間讓民眾了解完整傳達正確資訊，加上目標閱聽客群大多定居竹市，有數以萬計另一半在園區工作的「竹科太太」，才有這樣的人物發想。

這名正妹公務員是首次嘗試拍宣導影片，市府團隊說「她只花了數分鐘，就讓理科太太知性魂上身」。正妹公務員表示，她已經是3歲孩子的媽，錄影全程的心情是以在女兒無理取鬧後，面無表情的心情錄製完成影片。團隊也笑說，竹科媽媽平時跟女兒說理的媽媽經，在政策接地氣影片意外派上用場。