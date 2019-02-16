太空主題的元宵節！有宇宙人 林智堅cosplay巴斯光年

2019-02-16 22:24 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹市政府打造一系列太空style的裝置燈飾，今天辦「太空漫遊慶元宵」的遊行活動，市長林智堅還玩cosplay巴斯光年，帶著小小太空人一起踩街遊行，由北大公園出發，沿著文化街、經過228公園，最後在新竹市政府前結束，現場還有音樂表演與街頭藝術，讓新竹市歡度難忘的元宵節。

2019新竹過好年「太空漫遊慶元宵」晚間在新竹市北大公園和護城河畔辦遊行，大、小朋友換上太空裝，市府也配合太空主題，以小隕石多邊形設計星空探索小提燈，發放給5千名大小朋友，遊行沿途除了欣賞太空廊道的裝置藝術和燈飾，還有街頭藝人、馬戲團帶來的高空特技表演，讓大小朋友驚呼連連。

林智堅變身巴斯光年，現場也有工程師劉能堯也扮巴斯光年與林智堅撞角色。劉能堯笑說，很享受這次的遊行活動，各式太空主題於晚間遊行登場，太有趣了。

林智堅表示，市府透過藝術燈具，將護城河打造成為太空廊道，其中「蓋亞」格外引人注目，已經成為新的打卡景點，今天的上街提燈、太空漫遊活動，不只讓大家可以重溫兒時回憶，也讓小朋友留下深刻的記憶，引發他們對科學、太空的興趣。

城銷處處長顏章聖表示，今年最多網紅及網友拍照打卡地點就是「蓋亞」地球，帶來非常多人潮前往拍照朝聖，更很多外地國人特別參加「來去新竹住一晚擴大暖冬旅遊補助」來新竹市與「地球」會面，也帶動飯店業者增加業績。