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寶山土地徵收案 竹科：送政院裁示

2019-02-16 22:47聯合報 記者郭政芬／新竹報導

新竹科學工業園區（寶山用地）擴建計畫用地取得，第2場公聽會昨天在寶山鄉公所舉辦，...
新竹科學工業園區（寶山用地）擴建計畫用地取得，第2場公聽會昨天在寶山鄉公所舉辦，鄉親舉白布條抗議。 圖／議員邱振瑋提供
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竹科管理局計畫徵收新竹縣寶山鄉32公頃土地做為台積電設立竹科研發中心，昨天在鄉公所召開第2場用地取得說明會，再度遭地主組成的自救會舉白布條抗議，要求價格、賠償、就業、公設都要合理，科管局強調會彙整所有意見後，送請內政部裁示。

科管局欲徵收的用地有29公頃為私有地，地主含持分約有190人，去年首場公聽會科管局提出市價徵收，並無安置社區的配售土地方案，引起抗議；昨天提出社區用地配售及讓售辦法，並提出其抽籤順序，還是引起地主不滿。

「徵收土地要由公設場地、配地也要公設」地主舉白布條抗議，自救會長劉紹廷說，都要徵收了但徵收價卻還沒出來，完全不透明；與會的縣議員邱振瑋、鄉長邱坤桶都說，歡迎台積電設廠，鄉民也不想阻礙國家發展，但衍生的交通、汙染都要地方承擔，對環境衝擊太大，希望重視在地需要。

邱振瑋說，園區三路、五路117戶徵收戶配租優先承購尚未解決，又提出擴建計畫，讓人質疑誠信；他認為應拓寬力行三路、增加公園、綠地等公設及提供徵收戶合理配售等。

竹科管理局副局長陳淑珠說，配售及讓售辦法須科技部核定，最快3月公布，徵收價格得完成都市計畫變更啟動協議價購才能確定，但已請估價師估價建地和農地讓民眾了解，會再找2家估價公司協助估價。地主的意見彙整後，會送請內政部土地徵收審議委員會裁示。

自救會台積電內政部
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