西濱苑裡段增設匝道3方案 盼解決看得到用不到的民怨

2019-02-16 21:47 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



台61線西濱快速公路苗栗縣苑裡鎮房裡路段爭取擴充出入匝道，公路總局補助苗栗政府進行可行性研究，已研擬在140線南側、苗39線及東西五路擇一處設置南入北出的匝道，並配合拓寬連絡道，縣府將召開公聽會徵詢地方意見，盡早解決「看得到用不到」的民怨。

西濱公路苗栗縣房裡到台中市大安高架路段去年通車後，因苑裡、房裡兩處匝道都是「南出、北入」，苑裡地區居民往南要到台中大甲才能匯入西濱，北上要回苑裡必須提前在大甲下匝道，公路總局雖設有指示標誌，但一錯過就要開到通霄折返，地方抱怨匝道只有半套，西濱「看得到、用不到」，要求增設「南入北出」的匝道。

此案經立委陳超明多次邀集公路總局、縣府及地方協調，由公路總局補助縣府300萬元進行省道台61線與台1線連絡道路改善工程可行性研究，除研擬增設匝道位置，也評估改善台61線與台1線的連絡道，符合匝道設立後的龐大交通需求，健全苑裡及北台中地區的交通路網。

縣府指出，新增「南入北出」匝道目前已研擬140線南側、苗39線及東西五路3個方案，設在140線南側可與房裡匝道配對，以140線道路為連絡道，為雙向4車道無須拓寬，但須調整台61線主線線形，需公路總局同意。

如設在苗39線（臨海路），因苗39線目前路寬僅9至12公尺，配合增設匝道需拓寬為15公尺，拓寬長度為682公尺，須拆除10棟建物；如設在東西五路，因目前路寬僅6公尺，配合匝道增設須拓寬為15公尺，長度約657公尺，銜接台1線與介壽路42巷口。