老少跨國同性婚引關注 接受獻花近100分鐘

2019-02-16 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



24歲台灣男大畢業生趙守泉與75歲英國男子安迪譜出異國同性戀曲，今天下午在苗栗火車站旁的鐵道文物館以接受獻花的儀式互許終身，各地湧來的數百民眾、親朋好友大排長龍，耐心地等候為兩人獻上祝福，獻花過程足足花了近100分鐘才結束，來者不論識與不識，大家上前一句句「恭喜」、「加油」，還熱情擁抱新人，為無價的愛情致敬。

這段跨國同性婚的故事po網後，被媒體披露，連日來引起不少回響，紛紛對這段讓人動容的異國老少戀情獻上祝福，今天下午3點，婚禮在苗栗火車站旁的鐵道文物陳列館舉行；同性婚姻在台灣目前尚未合法化，兩人的「婚禮」僅以接受獻花的簡單方式進行。

婚禮訊息吸引各地老少民眾來參加，大家手捧各式各樣的花束前來，許多人都不認識新人，但被趙守泉、安迪的跨國同性戀情感動，專程來致意，不少小朋友跟著家長前來，還有86歲的阿嬤從彰化來，今天苗栗市的天候充滿寒意，大家都耐心排隊等候獻花、合照，排隊人龍雖長，但大家一一上前，過程不疾不徐。

新人到場後，在鐵道文物館入口處接受簇擁的媒體簡單訪談，隨後開始接受獻花，兩人足足花了一個半小時，獻花人才潮才結束。

促成這次婚禮的音樂人許常德打趣祝福兩人「過一天算一天」，因為家庭生活最重要的就是舒適，過了一天舒服的日子，就會有第二天出現，不能一下子胃口太大期望永遠。