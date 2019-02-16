桃園首度普查全市行道樹 掛牌QRcode「身分證」

2019-02-16 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



什麼樹果實又長又粗像臘腸？搓揉葉子會聞到電線走火味，又是什麼樹？桃園市政府去年起首度展開全市行道樹普查建檔，迄今完成普查5.7萬棵，並優先替桃園、中壢部分公園行道樹製作「樹的身分證」，已掛上2千多牌，民眾只要用手機掃描QRcode，眼前行道樹的基本資料一目瞭然，還可學習樹種趣味小知識，更添互動樂趣。

行道樹不僅能美化市容，也可淨化空氣、調節氣候、減輕噪音等，是城市不可或缺的綠蔭風景，桃市府過去未對各區行道樹有全盤掌握，不利後續養護，去年起展開全面普查，迄今完成8個行政區、5萬7千棵行道樹，由於行道樹數量遠比想像多，粗估全市達8萬棵，今年持續普查，預計年底完成，並於明年底前完成身分證掛牌，為期3年計畫總經費約2260萬元。

市府養護工程處指出，普查進度逾7成，迄今調查有237種樹種，最常見前5種為樟樹、台灣欒樹、小葉欖仁、茄苳與楓香等，為讓民眾更親近行道樹，已在中壢與桃園區部分公園替2010棵行道樹掛身分證，牌面有獨一無二的身分證號與QRcode，手機掃描就能一窺究竟。

桃園區朝陽森林公園周邊行道樹以四季常綠的大葉山欖為主，記者實測用手機掃QRcode，就可得知該棵大葉山欖樹高、樹胸徑、樹冠投影面積等個資，內也記載樹種學名、別名，以及能抗旱抗風且耐濕的特性，並附圖文特徵等，適合學校戶外教學與親子互動學習等。

養工處公園綠地科長姜志男說，樹的身分證除了記錄樹種相關資料，也擴充增加趣味小知識，寓教於樂讓民眾能更認識眼前樹種，如香楠就寫道：搓揉葉子一聞，會聞得到如電線走火或塑膠燒焦的臭味，因而別名「臭屎楠」，又為何名為「香楠」？是因為樹皮磨成粉後，可作為線香才得名；另無患子樹種相傳以木材製成木棒可驅魔、殺鬼，才被稱為「無患」。