台積電擴廠用地 科管局今辦公聽會 居民舉白布條抗議

2019-02-16 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹科學工業園區（寶山用地）擴建計畫用地取得，第2場公聽會今天在寶山鄉公所舉辦，地主們自組自救會，在公聽會中提出希望價格、賠償、就業、公設都合理，且徵收價格透明化。對此，科管局回應，會把意見整合後，交送內政部裁示。

「徵收土地要由公設場地、配地也要公設」、「成就園區奇蹟、要留寶山權益」今天在公聽會上，地主舉白布條抗議。自救會會長劉紹廷說，都已經要徵收了，但徵收價卻還沒出來，地主感覺資訊很少，完全不透明化。

與會的新竹縣議員邱振瑋、鄉長邱坤桶都表示，歡迎台積電來設廠，民眾也不想阻礙國家發展，但即將帶來的塞車交通、污染卻都鄉親來承擔，甚至排水排放流域只做到排放口，未來得由鄉公所來做等，這這對環境衝擊太大，希望能重視在地需要。

邱振瑋說，過去園區三路、五路117戶徵收戶配租優先承購尚未解決，又提出此擴建計畫，讓人質疑誠信，但若非擴建不可，他認為應拓寬每天都在塞車的力行三路、增加公共設施如公園、綠地，以及給予土地徵收戶合理配售等。另外科學園區回饋金逐年減少，但園區對寶山帶來重大改變，也需合理回饋、用以建設，同理的，也希望園區能回饋寶山鄉的國中、國小，不能只補助大多鄉民子女無法就讀的實驗中、小學。

新竹科學園區管理局因應台積電設立竹科研發中心需求，規劃徵收新竹縣寶山鄉約32公頃土地，其中有29公頃為私人土地。去年第一場公聽會，管理局原本規劃以市價徵收，並無安置社區的配售土地方案，遭到居民抗議，今天科管局提出科學園區社區用地配售及讓售辦法，並提出其抽籤順序，地主含持分約有190人。

新竹科學園區管理局副局長陳淑珠表示，配售及讓售辦法仍須科技部核定，詳細辦法最快於三月公布，針對居民提出的徵收價格，依據程序，得由都市計畫變更完成後，才可以啟動協議價購，屆時才會知道議價的價格。不過上次已請估價師大約估價建地和農地，讓鄉親了解，近期會再找兩家估價公司協助估價，強調公平且透明，相關行政流程進行中。