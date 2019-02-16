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逗趣古怪「迎古董」慶元宵 桃園龍潭街人氣沸騰

2019-02-16 18:24聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市龍潭街區今天熱鬧舉辦迎古董踩街嘉年華遊行慶元宵，參賽37個近2000人隊伍，綿延街區近1公里，踩街隊伍以逗趣裝扮、吸睛道具，與民眾相互道賀新年、擊掌互動。桃園市長鄭文燦也隨行起程，龍潭市區沸騰、處處可見年節歡樂氣氛。

迎古董踩街隊伍，今天下午2時從龍潭運動公園。桃園市長鄭文燦表示，迎古董、接財神是龍潭區，元宵節期間特有的慶典活動，其中迎古董始自日本昭和時代，迄今已有百年歷史。

龍元宮主委陳德雄表示，不少外地人不了解啥是「迎古董」，古董為客語「揶揄」、相互取笑之意。早期農村社會農曆過年，除看大戲外少有其他娛樂，龍潭上街及下街居民，過年無聊為增添樂趣。有人出點子起鬨，以地方仕紳外貌、姓名諧音，製作彼此鬧笑的道具，放在牛車上遊街、互相揶揄，展現有趣的庶民文化。

歷經百年傳承演變，龍潭迎古董踩街遊行，每年都有近40隊報名，且有競賽獎金，除龍潭本地社區居民，近年鄰近楊梅、新屋等客家庄居民也組隊參與。每個隊伍都精心裝扮，發揮創意製作吸睛、逗趣的道具，展現最好的一面。桃園特有的迎古董元宵節慶創意踩街活動，每年均吸引大批人潮參與。

踩街遊行的隊伍道具琳瑯滿目，有聲勢浩大的進行曲鼓隊引領，設計跛腳步行逗趣懶蛤蟆，跨張造型人偶隊伍，跟著樂隊遊街，有學校單輪車隊展絕技，元宵年節應景迎財神、古婚禮及舞龍、布馬陣、公揹婆隊伍，紛以特殊造型及小丑演出方式，與看熱鬧民眾互動，展現幽默歡樂的年節喜慶氣氛。

桃園市龍潭區今天下午，熱鬧舉辦迎古董嘉年華創意街遊行，歡慶元宵節。記者張弘昌／攝...
桃園市龍潭區今天下午，熱鬧舉辦迎古董嘉年華創意街遊行，歡慶元宵節。記者張弘昌／攝影
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桃園市龍潭區今天下午，熱鬧舉辦迎古董嘉年華創意街遊行，歡慶元宵節。記者張弘昌／攝...
桃園市龍潭區今天下午，熱鬧舉辦迎古董嘉年華創意街遊行，歡慶元宵節。記者張弘昌／攝影
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桃園市龍潭區今天下午，熱鬧舉辦迎古董嘉年華創意街遊行，歡慶元宵節。記者張弘昌／攝...
桃園市龍潭區今天下午，熱鬧舉辦迎古董嘉年華創意街遊行，歡慶元宵節。記者張弘昌／攝影
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桃園市龍潭區今天下午，熱鬧舉辦迎古董嘉年華創意街遊行，歡慶元宵節。記者張弘昌／攝影
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桃園市龍潭區今天下午，熱鬧舉辦迎古董嘉年華創意街遊行，歡慶元宵節。記者張弘昌／攝...
桃園市龍潭區今天下午，熱鬧舉辦迎古董嘉年華創意街遊行，歡慶元宵節。記者張弘昌／攝影
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元宵節鄭文燦
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