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長頸鹿飼養員變身藝術家 打造繽紛巨型鹿鹿現身新竹

2019-02-16 17:29聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹市鐵道藝術村駐村藝術家楊瀚橋，擅長平面繪畫、壁畫等視覺藝術創作方式，最近也從平面創作延伸與觀者互動的藝術表現形式，打造小彼得、鹿鹿等角色，也透過社造計畫、裝置藝術和表演藝術等手法，讓這些角色在觀眾眼中動起來，成為有生命、有情感的溫暖好友。

楊瀚橋最近帶著大型移動式藝術創作「鹿鹿」巡迴竹市，進行一場互動藝術壯遊計畫，走訪城市各角落，螢光粉紅與綠的超萌鹿鹿快閃新竹公園、下竹樹屋、後站風雨走廊，吸引孩子包圍搶拍。

楊瀚橋是台北藝術大學劇場設計學系、實踐大學時尚與媒體設計研究所畢業，更是長頸鹿飼養員，因此，他藉由打造大型移動式藝術創作「鹿鹿」，進行藝術演出，在巷弄中漫遊，開啟與城市的對話。

從楊瀚橋的創作中可見，作品與人息息相關。他說，他觀察人們的喜怒哀樂，從與人的互動當中察覺到情感，設計交流活動讓人與環境、城市，以及人與人之間產生更多連結，透過帶著「鹿鹿」進行表演藝術的遊走計畫，在巷弄、廣場間散步遊走，透過長頸鹿的視角，重新思考城市空間與人的關係。

楊瀚橋說，他也用自己的英文名字Peter，打造「彼得先生」系列作品人像創作中，可見生動、誇張的輪廓，表達人的各種情緒，記錄人的表情與肢體動作。另外，他也透過社造計畫、裝置藝術和表演藝術等手法，讓創作的角色在觀眾眼中動起來。

今年開春，楊瀚橋啟動鹿鹿遊新竹計畫，沿途採集城市裡的故事，伴鹿鹿走訪城市，明天（17日）將現身城中護城河；21日會到經國大菜市中與民眾聊天；26日將與北門國小的學童一起認識北門大街的歷史。鹿鹿也會於3月22日起在竹市鐵道藝術村展出。

文化局長黃竫蕙表示，竹市鐵道藝術村定位為藝術培養皿，也是竹市唯一提供藝術家申請創作工作室的館舍；在文化局與營運單位智邦藝術基金會協力下，培育出許多藝術家，而駐村藝術家也於此發光發熱，將自身的創作理念與創作計畫據以實現；藝術村未來將持續耕耘新竹的藝文沃土，讓竹市藝術園地更加綠意盎然。

楊瀚橋（左1）打造大型移動式作品「鹿鹿」，色彩繽紛。記者郭宣彣／攝影
楊瀚橋（左1）打造大型移動式作品「鹿鹿」，色彩繽紛。記者郭宣彣／攝影
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楊瀚橋（左1）打造大型移動式作品「鹿鹿」巡迴竹市，很受孩子歡迎。記者郭宣彣／攝影
楊瀚橋（左1）打造大型移動式作品「鹿鹿」巡迴竹市，很受孩子歡迎。記者郭宣彣／攝影
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楊瀚橋創作的大型移動式作品「鹿鹿」巡迴竹市，很受孩子歡迎。記者郭宣彣／攝影
楊瀚橋創作的大型移動式作品「鹿鹿」巡迴竹市，很受孩子歡迎。記者郭宣彣／攝影
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新竹藝術家
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