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台開花鳥溫泉季開放到明天 今舉辦長壽千歲宴分享健康

2019-02-16 16:57聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹台開新埔雲夢山丘明天是年節開放的最後一天，這次從初二起開放，當天就締造2.5萬人入場，年節期間人數仍破萬，今、明兩天是最後入場的關鍵期，吸引不少民眾前來。台開董事長邱復生今天舉辦長壽千歲宴，邀園區旁的五埔里長輩，這些20多位85歲以上的長輩，一同歡聚，並致贈契作的紅茶綠茶、壽桃、紅包等敬老禮品，祝福他們更加長壽，更加健康。

台開雲夢山丘位於五埔里，旁邊的石坑街長輩人數很多，根據統計，五埔里80歲以上的長輩有107位，其中90歲以上共19位，人數眾多。今天參加千歲宴的有103歲的人瑞溫炳龍，與7位90歲以上、15位85歲以上的長者出席，新竹縣長楊文科、前新竹縣長范振宗、邱鏡淳、雕塑大師康木祥、多位議員也到場同賀。

台開集團董事長邱復生表示，很開心邀請到這些長輩們到雲夢山丘走走，這裡是他們世代居住的地方，本來就好山好水，台開也要向長者多請益學習，變得更好山好水，歡迎長輩常常來園區走走。

103歲人瑞溫炳龍今天出席千歲宴，民國6年生，已經有2孫子1孫女，並有曾孫，他分享長壽養生祕訣就是對天地要尊敬，要做有良心的事業，不要害人，就可以長命百歲。

另有一對夫婦，90歲的張添才與妻子83歲張楊義妹，兩人結婚63年，至今仍每天都菜園種菜。張楊義妹說，他早上五點多起床，就會先做氣功，緊接著到菜園種菜，身體常常動，自然也會越來越好。張添才笑說，新埔很適合老人家居住，水質、空氣都好，不只他們自己種菜，附近高齡80歲的老人也都早起種菜，身體很康健。

五埔里里長陳保良表示，里中長壽長輩長生祕訣，就是老生常談「早睡早起，正常用餐多活動」，大部分長者晚上8點就入睡，早上4點多就起床，世代居住在新埔，且他們都喝新埔的山泉水，水質好自然身體健康，吃的方面很簡單，就是常煮簡單青菜，淋上一點客家桔子醬，即是簡單快樂菜餚。

台開集團表示，新埔雲夢山丘自今年大年初二開放「花鳥溫泉季」活動，人潮不斷，未來還有溫泉酒店、Villa企業行館、玄亭、養心所、茶花溫室餐廳等，全區預計2021年左右完成。

新竹縣長楊文科等人也到場致意，與長輩們互動熱絡。圖／台開集團提供
新竹縣長楊文科等人也到場致意，與長輩們互動熱絡。圖／台開集團提供
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新竹台開新埔雲夢山丘明天是年節開放的最後一天，這次從初二起開放，當天就締造2.5...
新竹台開新埔雲夢山丘明天是年節開放的最後一天，這次從初二起開放，當天就締造2.5萬人入場。記者郭政芬／攝影
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台開董事長邱復生今天舉辦長壽千歲宴，邀園區旁的五埔里長輩，這些20多位85歲以上...
台開董事長邱復生今天舉辦長壽千歲宴，邀園區旁的五埔里長輩，這些20多位85歲以上的長輩，一同歡聚。記者郭政芬／攝影
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另有一對夫婦，90歲的張添才與妻子83歲張楊義妹，兩人結婚63年，至今仍每天都菜...
另有一對夫婦，90歲的張添才與妻子83歲張楊義妹，兩人結婚63年，至今仍每天都菜園種菜。記者郭政芬／攝影
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今、明兩天是最後入場的關鍵期，吸引不少民眾前來。記者郭政芬／攝影
今、明兩天是最後入場的關鍵期，吸引不少民眾前來。記者郭政芬／攝影
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台開董事長邱復生今天舉辦長壽千歲宴，邀這些20多位85歲以上的長輩，一同歡聚。圖...
台開董事長邱復生今天舉辦長壽千歲宴，邀這些20多位85歲以上的長輩，一同歡聚。圖／台開集團提供
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埔里新竹溫泉季
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