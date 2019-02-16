首場大型就業博覽會新竹縣登場 五成職缺起薪超過3萬

2019-02-16 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



勞動部過年後，首場大型就業博覽會今天在新竹縣體育館登場，現場61家知名企業聯合提供3367個工作機會，其中起薪3萬元以上的職缺就占51%以上，當中包括台積電、友達、聯電及昇陽半導體等。

活動今天現場一早就湧入求職與轉職人潮，尤其是力成科技釋出50個起薪5萬元職缺，而京元電子更開出8萬元高薪攬才，現場應徵者絡繹不絕。根據統計，今天參加人次上看6400人次、投遞履歷為4203人次。

縣長楊文科今天在縣府勞工處長唐維德、青年事務中心主任田永元的陪同下 參加就博會，他建議大家以新竹縣的企業及科學園區為首選，縣府成立青年就業中心，輔導青年朋友找工作、尋對象、到新竹縣成安立業生小孩。縣府積極推動AI智慧園區、台灣知識經濟旗艦園區及園區三期等三支箭，打造新竹縣成為創業天堂，也創造就業機會。

勞動部常務次長林三貴表示，因應春節過後轉職潮，在全國安排五大場就業博覽會，首場在新竹縣體育館，提供桃竹苗區就業機會。這場就博會的特色有工作機會多，超過3500個工作，其次是薪水高，五成3萬以上，也有很多5 .6萬元的職缺，另外因應就業服務法，企業要讓求職者了解工作內容及待遇 。

這次就博會也加入科技化元素，求職民眾只要登錄履歷一次即可，不同公司不必效重複登打。透過QR CODE，也可獲得所有廠商資 。還提供求職諮詢，並有vrc虛擬面試及科技人臉辨識，了解適合從事哪類型的工作。今天無法到場的民眾，可上台灣就業通網站。