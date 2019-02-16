首場大型就業博覽會新竹縣登場 五成職缺起薪超過3萬
勞動部過年後，首場大型就業博覽會今天在新竹縣體育館登場，現場61家知名企業聯合提供3367個工作機會，其中起薪3萬元以上的職缺就占51%以上，當中包括台積電、友達、聯電及昇陽半導體等。
活動今天現場一早就湧入求職與轉職人潮，尤其是力成科技釋出50個起薪5萬元職缺，而京元電子更開出8萬元高薪攬才，現場應徵者絡繹不絕。根據統計，今天參加人次上看6400人次、投遞履歷為4203人次。
縣長楊文科今天在縣府勞工處長唐維德、青年事務中心主任田永元的陪同下 參加就博會，他建議大家以新竹縣的企業及科學園區為首選，縣府成立青年就業中心，輔導青年朋友找工作、尋對象、到新竹縣成安立業生小孩。縣府積極推動AI智慧園區、台灣知識經濟旗艦園區及園區三期等三支箭，打造新竹縣成為創業天堂，也創造就業機會。
勞動部常務次長林三貴表示，因應春節過後轉職潮，在全國安排五大場就業博覽會，首場在新竹縣體育館，提供桃竹苗區就業機會。這場就博會的特色有工作機會多，超過3500個工作，其次是薪水高，五成3萬以上，也有很多5 .6萬元的職缺，另外因應就業服務法，企業要讓求職者了解工作內容及待遇 。
這次就博會也加入科技化元素，求職民眾只要登錄履歷一次即可，不同公司不必效重複登打。透過QR CODE，也可獲得所有廠商資 。還提供求職諮詢，並有vrc虛擬面試及科技人臉辨識，了解適合從事哪類型的工作。今天無法到場的民眾，可上台灣就業通網站。
繼桃竹苗地區就業博覽會後，勞動部其他場次就業博覽會將於3到6月分別在屏東、花蓮、臺南及臺中陸續登場，相關訊息可上台灣就業通(www.taiwanjobs.gov.tw)或0800-777-888洽詢。更多桃竹苗地區之徵才活動或職訓相關訊息則請上勞動力發展署桃竹苗分署徵才活動E網(http://www.jobs.org.tw/)。
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