親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

同婚立專法 陳芳明：蔡英文違背銀貨兩訖原則

日職／火腿沖繩紅白戰 王柏融第二打席開轟

桃園平鎮區農會農民節 新推豌豆苗炊粉農特產品

2019-02-16 14:18聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市平鎮農會將在地農民栽培的豌豆苗，加工製作豌豆苗麵線及碗豆炊粉農特產品。記者...
桃園市平鎮農會將在地農民栽培的豌豆苗，加工製作豌豆苗麵線及碗豆炊粉農特產品。記者張弘昌／攝影
分享
桃園市平鎮區農會，今天在農會稻穀倉庫廣場舉行農民節慶祝大會，邀在地農民展售栽培的蔬菜及農特產品，農會繼碗豆苗麵線後，也與桃園市市長鄭文燦等貴賓，一同發表新推出的碗豆苗炊粉農產加工特產。

平鎮區農會總幹事葉思瑋表示，豌豆苗炊粉採用平鎮區在地生產的豌豆苗，以古法炊粉製作工法，不添加任何食品添加物及人工色素，天然、營養、健康，炊粉呈現出淡綠色的豌豆苗色澤。

葉思瑋表示，平鎮區農會落實從產地到餐桌，讓食農教育推廣到大眾生活中，平鎮區轄內的國小學童，也可以在營養午餐上吃到平鎮在地出產豌豆炊粉及有機蔬菜美味。

桃園市長鄭文燦表示，平鎮區農會在理事長莊玉輝帶領的團隊努力下表現優異，去年底存款總金額約67億元，放款總金額約42億元，盈餘約1636萬元，並提出「平鎮大飯店」構想，利用在地食材製作多樣客家料理，獲得市民朋友好評。

桃園在稻米、蔬菜、畜牧、茶葉等項目有優異發展。鄭文燦表示，平鎮區農會推廣在地農特產品，結合農業與美食，提出「平鎮大飯店」的構想，採用在地食材製作瓜仔肉、酸菜鴨、酸菜豬肚等客家料理，獲得市民朋友好評，並舉辦如千人踩客家酸菜等活動，讓年輕一代的

市民朋友，也能體驗農村生活。

鄭文燦表示，市府補助各農漁會信用部約2500萬元提升資訊共用系統，今年3月11日起平鎮區農會也將加入農委會農業金融局共用系統，洽辦存放款業務時更方便；農會也提出小型農機具的補助方案，讓更多農民受惠。

中央去年11月開辦農民職業災害保險，保險費用中央補助20%、市府補助50%，農民僅負擔30%，平鎮區農會也提出農民負擔的30% 部分首年保費由農會承接，讓農民在從事農務時獲得更多保障。

桃園市平鎮區農會農民節慶祝大會，邀在地農民展售栽培的蔬果及農特產品，慶祝大會熱鬧...
桃園市平鎮區農會農民節慶祝大會，邀在地農民展售栽培的蔬果及農特產品，慶祝大會熱鬧的有如菜市場。記者張弘昌／攝影
分享
桃園市平鎮區農會農民節慶祝大會中，由市長鄭文燦（左六）及嘉賓，共同發表農會新推出...
桃園市平鎮區農會農民節慶祝大會中，由市長鄭文燦（左六）及嘉賓，共同發表農會新推出的豌豆苗炊粉農產品。記者張弘昌／攝影
分享

農民鄭文燦保險
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

新竹外海疑漂病死豬 初鑑應為羊屍

2019-02-16 11:18

新竹海岸發現疑似死豬 研判為死亡羊隻

2019-02-16 09:53

「天下第一里」竹市關新公園很特別 共融設計親子樂

2019-02-16 08:11

苗栗市鐵路一村 「艸田西木市集」連三天登場

2019-02-15 22:35

新科團隊臉譜／新屋區長姜義坤 「新屋不再是偏鄉」

2019-02-15 22:29

桃市去年度抽查預售屋結果 46案僅4案全數合格

2019-02-15 22:25

桃園包租代管租金補助 加碼限額剩163戶

2019-02-15 22:23

影／包龍封街炸龍近2小時 火光四射刺激震撼

2019-02-15 21:58

苗栗鐵路一村活化 「艸田西木市集」登場

2019-02-15 19:35

新竹市六燃廠區審文資 5棟房舍留2棟

2019-02-15 19:34

桃園客家文化館 新闢天穿之謎密室脫逃闖關遊戲

2019-02-15 19:06

新竹降雨不佳 竹科管理局成立旱災緊急應變小組

2019-02-15 19:05

柯文哲桃園中壢慈惠堂參拜 受到柯粉熱情簇擁合影

2019-02-15 17:17

下一站「愛情」 搭內灣支線到合興站沿途賞櫻

2019-02-15 15:17

搶救竹縣客語流失 社團盼縣府成立客家事務局

2019-02-15 13:34

汰換節能冷氣冰箱最多補助3千 苗縣18日開放申請

2019-02-15 13:09

歡度元宵 竹市府16日發太空探索提燈

2019-02-10 14:17

桃園市中壢中平商圈「春宵約繪」新春團拜相見歡

2019-02-10 13:33

竹縣芎林飛鳳山 健行賞櫻兼看台北101

2019-02-10 12:34

民眾送清潔隊紅包引觸法爭議 苗市公所：轉贈弱勢

2019-02-09 22:17

翻轉保守風氣 苗栗首發平權遊行5月上路

2019-02-09 18:05

新竹竹蓮寺發放全台獨一無二的愛心福袋

2019-02-09 16:54

清潔隊收紅包爭議 苗栗市長：捐弱勢做公益

2019-02-09 16:35

清潔隊員春節清運辛苦 前市長竟呼籲民眾給紅包鼓勵

2019-02-09 10:22

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00

想體驗桃園最長溜滑梯 小心違停遭開單

2019-02-10 16:36
看更多

熱門文章

苗栗鐵路一村活化 「艸田西木市集」登場

2019-02-15 19:35

夜市列查稅重點 高雄金銀河攤商：很不公平

2019-02-15 20:45

基隆市府人事異動 四副處長四區長換人

2019-02-15 15:01

任達華遊高雄只喝無糖咖啡 滷味最愛豆腐蔬菜

2019-02-15 15:12

影／包龍封街炸龍近2小時 火光四射刺激震撼

2019-02-15 21:58

任達華搭愛之船遊愛河 關注城市社區角落之美

2019-02-16 00:19

台灣燈會先睹為快 遊客：沒有雲霄飛車的迪士尼樂園

2019-02-16 09:38

公務員涉行賄 台北市政府「渾然未覺」遭監院糾正

2019-02-16 11:56

人進來了！高雄愛河燈會 參觀人次破126萬

2019-02-16 11:22

柯文哲到逢甲夜市人群暴動 當人形立牌拍照大排長龍

2019-02-15 22:09

花蓮白天捕獲地震魚 10多小時後發生規模5地震

2019-02-15 23:12

獨家直擊！「東京迪士尼花車」來台北 隱藏米奇超卡哇依

2019-02-15 22:12

基隆這位女議員變身年輕氣質女 她說：沒整型啦

2019-02-15 16:43

陳歐珀妻子徐慧瑜代夫出征選立委？徐：樂當目前角色

2019-02-15 22:08

下一站「愛情」 搭內灣支線到合興站沿途賞櫻

2019-02-15 15:17

銀幕硬漢任達華愛打小白球 侯友宜兄高醫院長贈防曬品

2019-02-15 17:12

柯文哲台中行 喝春茶、逛夜市、賞花博

2019-02-15 20:35

40年同窗好友相偕當寄養爸 眼睛滿滿都是愛

2019-02-16 11:54

開放採收樂捐被疑「連箱子都會不見」 8天後樂捐箱還在

2019-02-15 19:51

香港連鎖超市採購媒合會 高雄農漁產品今年外銷強強滾

2019-02-15 17:59

「5車擠4格」北市瘦身版的機車格一試辦就破功

2019-02-15 22:17

柯文哲赴一貫道新春團拜茶會 道親大喊：柯P我愛你

2019-02-15 21:58

最新╱雲林農田水利會長林文瑞 宣布投入海線立委選舉

2019-02-16 13:50

平溪天燈節登場800盞天燈今晚升空 新北基桃三首長齊放

2019-02-16 09:38

偏鄉學童新年願望 「希望韓市長來看我們打鼓、舞獅」

2019-02-15 19:13

柯文哲桃園中壢慈惠堂參拜 受到柯粉熱情簇擁合影

2019-02-15 17:17

世界最美花海 台南白河林初埤木棉花季登場

2019-02-16 12:21

台中「青年議會」走入歷史？藍議員批「豬隊友的決定」

2019-02-15 16:43

衝鹽水蜂炮這樣穿 黃偉哲一句話秒懂民眾心聲

2019-02-15 16:40

日本東京電力訪台南 盼沙崙模式拓展到全球

2019-02-15 21:45

小果番茄盛產 農民求小英總統助拓展外銷

2019-02-15 15:58

林姿妙不去平溪天燈節了 改派林茂盛回娘家

2019-02-15 16:30

中市敬老愛心卡上路 長者：就診福利縮水看得到吃不到

2019-02-15 19:07

陽明山花季登場滿山粉紅 宜蘭台七丙線最美「櫻花公路」

2019-02-15 23:17

當柏林青少年交響樂團與金山高中管樂團相遇 激火花

2019-02-15 21:15

彰化員林大道車禍多 月均8.4人受傷

2019-02-15 23:56

好消息！只要肯到這地方上班 就可再加發獎金

2019-02-15 17:34

戶外的主管會報 雲縣長帶局處首長走出去

2019-02-15 19:27

台北車站行旅廣場 粉紅豬小妹亮燈

2019-02-15 23:28

嘉市議長先行同意市府墊付案 張榮藏：不尊重議員們

2019-02-15 16:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top