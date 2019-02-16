桃園平鎮區農會農民節 新推豌豆苗炊粉農特產品

2019-02-16 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市平鎮農會將在地農民栽培的豌豆苗，加工製作豌豆苗麵線及碗豆炊粉農特產品。記者張弘昌／攝影 分享 facebook 桃園市平鎮區農會，今天在農會稻穀倉庫廣場舉行農民節慶祝大會，邀在地農民展售栽培的蔬菜及農特產品，農會繼碗豆苗麵線後，也與桃園市市長鄭文燦等貴賓，一同發表新推出的碗豆苗炊粉農產加工特產。

平鎮區農會總幹事葉思瑋表示，豌豆苗炊粉採用平鎮區在地生產的豌豆苗，以古法炊粉製作工法，不添加任何食品添加物及人工色素，天然、營養、健康，炊粉呈現出淡綠色的豌豆苗色澤。

葉思瑋表示，平鎮區農會落實從產地到餐桌，讓食農教育推廣到大眾生活中，平鎮區轄內的國小學童，也可以在營養午餐上吃到平鎮在地出產豌豆炊粉及有機蔬菜美味。

桃園市長鄭文燦表示，平鎮區農會在理事長莊玉輝帶領的團隊努力下表現優異，去年底存款總金額約67億元，放款總金額約42億元，盈餘約1636萬元，並提出「平鎮大飯店」構想，利用在地食材製作多樣客家料理，獲得市民朋友好評。

桃園在稻米、蔬菜、畜牧、茶葉等項目有優異發展。鄭文燦表示，平鎮區農會推廣在地農特產品，結合農業與美食，提出「平鎮大飯店」的構想，採用在地食材製作瓜仔肉、酸菜鴨、酸菜豬肚等客家料理，獲得市民朋友好評，並舉辦如千人踩客家酸菜等活動，讓年輕一代的

市民朋友，也能體驗農村生活。

鄭文燦表示，市府補助各農漁會信用部約2500萬元提升資訊共用系統，今年3月11日起平鎮區農會也將加入農委會農業金融局共用系統，洽辦存放款業務時更方便；農會也提出小型農機具的補助方案，讓更多農民受惠。