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「天下第一里」竹市關新公園很特別 共融設計親子樂

2019-02-16 08:11聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹市東區關東里有「天下第一里」之稱，平均家戶所得中位數為全台最高，又因鄰近科學園區，發展快速，全里人口超過1萬1千人，許多小家庭、年輕父母移入，關新公園約1.15公頃，無論白天夜間，都有各年齡層市民散步溜狗、跑步運動。新竹市政府今天啟動改造計畫，將針對老舊設施、排水、草地等進行改善，增加燈具、草坪面積、美化植栽。

新竹市長林智堅表示，東區關新公園民眾使用率高，10餘年來未曾大規模整修，市府啟動改造計畫，將針對老舊設施、排水、草地等進行改善，增加燈具、草坪面積、美化植栽，既有的小山丘上也將打造地景式共融遊憩區，設置磨石子溜滑梯、攀爬網等兒童遊具。他相信完工後，附近居民都能感受到環境的改善與運動的便利性。

「平時到關新公園看到人潮都會嚇一跳，以為這裡在辦活動。」林智堅表示，關新公園約1.15公頃，也是該區最重要遊憩空間，公園民國96年啟用後不曾大規模整修，出現鋪面與遊具老舊，且逢下雨積水問題，亟需改建。

林智堅認為，改善公園首重四個要點，那就是排水、無障礙空間、共融式設計與景觀整體規劃，如此一來下雨天公園不積水，長輩小孩不會滑倒，所有人都方便進入公園，並且都能使用這些設施，也要透過景觀形塑讓公園更美好。

他說，該工程將在10月底前完工，且工程期間採部分施作、部分開放的方式，保留部分區域讓民眾能繼續使用，雖然改建過程中會有些不便，希望民眾一起期待新公園更好的變化。

「罐頭式遊具已經完成階段性任務了。」城銷處長顏章聖表示，關新公園是居民的休閒生活的重心，本次改建將打破傳統鄰里公園「罐頭式」塑膠遊具的樣貌，設置磨石子「地景式溜滑梯」、攀爬網、攀爬架等體能遊戲設施，更會打造塗鴉牆，讓孩子可以在公園發揮藝術與創意，並有防空洞、沙丘與冥想椅等各種設施，增加遊具的多元性；此外考量到上班族下班後的休閒生活，這次也將增添燈具，讓公園到晚上仍是安心舒適的空間。

城銷處表示，這次工程包含中央主題廣場外，南側設置2至5歲兒童共融活動區及北側適合5至12歲的樂遊山丘區，並且會擴展草坪空間，除了提升排水機能，更在草種上選擇較耐踩踏之草種，讓孩子盡情追趕跑跳；草坪四周更設置各種休憩設施，供長者在此談天，透過建立多功能使用開放空間，提升東區公園新品質。

關新公園是居民的休閒生活的重心，本次改建將打破傳統鄰里公園「罐頭式」塑膠遊具的樣...
關新公園是居民的休閒生活的重心，本次改建將打破傳統鄰里公園「罐頭式」塑膠遊具的樣貌。記者郭宣彣／攝影
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關新公園是居民的休閒生活的重心，本次改建將打破傳統鄰里公園「罐頭式」塑膠遊具的樣...
關新公園是居民的休閒生活的重心，本次改建將打破傳統鄰里公園「罐頭式」塑膠遊具的樣貌。記者郭宣彣／攝影
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新竹市政府今天啟動改造計畫，將針對關新公園內老舊設施、排水、草地等進行改善，增加...
新竹市政府今天啟動改造計畫，將針對關新公園內老舊設施、排水、草地等進行改善，增加燈具、草坪面積、美化植栽。記者郭宣彣／攝影
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新竹林智堅
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