苗栗鐵路一村活化 「艸田西木市集」登場

2019-02-15 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗市鐵路一村去年8月「開村」後，縣府文化觀光局持續推動活化，配合元宵節，今天起一連3天在鐵路一村推出「艸田西木市集」活動，安排假日市集、街頭音樂表演、星空電影院等，盼更多人走進村內，感受鐵道文化及文創藝術之美，未來將朝開闢藝術公園、文創基地方向邁步。

鄰近苗栗火車站及鐵路文物展示館的鐵路一村是台鐵舊員工宿舍，原本無人居住幾乎成「廢墟」，2年多前台鐵計畫拆除當停車場，消息傳出引發網友熱議，多數都期盼保留闢為藝文或文創特區，縣府也爭取納入「城鎮之心」前瞻計畫，盼充分活化鐵路一村。

文觀局文創產業科表示，縣府為加強活化鐵路一路，持續實施「保溫計畫」，先後在鐵路一村辦「平行軌跡」攝影展、「鐵路往事」夜空暢談分享會、「鐵道印起來」手作絹印工作坊等多項活動，運用鐵路、宿舍有關元素引領民眾串聯記憶。

2月15日至17日推出的「艸田西木市集」，每天從下午3點到晚間8點進行，規畫假日市集、街頭音樂表演、人文講座、星空電影院及手作體驗，現場攤位販售在地特色、文創商品，鼓勵青年參與；市集內還有二手物品交換走廊，凸顯客家「惜物哲學」，歡迎大家帶著有「故事」的商品，來這條走廊交換。

文觀局表示，鐵路一村駐地工作站這次也化身「公民講堂」，邀范特喜總經理鍾俊彥、教授張正霖以「鐵路一村的下一站」、「藝術創作與鄉鎮發展」為題，共同討論苗栗的過去、現在及未來，期待鐵路一村的願景規畫能帶來最好的回饋。