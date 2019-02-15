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新竹如何邁向步行城市？借鏡美國加州奧克蘭行人計畫

新竹市六燃廠區審文資 5棟房舍留2棟

2019-02-15 19:34聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹日本海軍第六燃料廠是二戰後台灣現存最具規模的日本軍事戰爭遺址，遺留下5塊基地，其中觸媒工廠現今尚存5棟一層樓長方形房舍，今天新竹市政府召開文資審議委員會，決議將2棟編號為9、11倉庫登入為歷史建築，其他編號7、8、10號雖沒有文資身份，目前將朝先保存再利用。

委員認為，日本海軍第六燃料廠觸媒工廠為日本在二次大戰末期所興建，因受物資匱乏之影響，多利用小型之木料併組成大跨度的工廠所需大空間，建造型式頗具特色，是台灣少數僅存的二戰時期軍事工業遺跡。

審查結果指出，本區建物共同特點是大跨距、無中柱，是較少見的式樣，其中編號9、11所用木桁架陸樑為雙根料，較具特色，一致決議將此2棟，編號分別為9及編號11登錄為歷史建築，另編號7、8、10號各棟的木磚等材料，應予保存再利用。

「這是文字遊戲」新竹市議劉崇顯表示，審查決議將編號7、8、10號各棟的木磚等材料，應予保存再利用，就是代表其他3棟將會遭拆除，但5棟建築各擁有不同功能如同兄弟般缺一不可，同時也是僅存的木造建築，應要完整被保留。

林曉華表示，對於審查結果，則依文化資產保存法相關規定，進行文資審議程序，也尊重文資審議委員會的專業判斷決議，「文化局未有立場」。未來，7、8、10號雖沒有登錄歷史建築，但將把房舍的木材等資源，運用至9、11倉庫的修復過程。

文化局指出，另外，已將新竹六燃廠中的大煙囪及屋中屋等眷舍登錄為歷史建築，也更爭取到文化部8830萬元經費，即將啟動後續修復計畫，期許呈現新竹六燃廠的歷史風貌和珍貴軍事遺址。

新竹日本海軍第六燃料廠是二戰後台灣現存最具規模的日本軍事戰爭遺址，遺留下5塊基地...
新竹日本海軍第六燃料廠是二戰後台灣現存最具規模的日本軍事戰爭遺址，遺留下5塊基地，其中觸媒工廠現今尚存5棟一層樓長方形房舍，昨天經過新竹市政府昨天召開文資審議委員會，決議將為9號倉庫登入為歷史建築，目前搭建鐵皮保護內部架構。記者郭宣彣／攝影
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新竹日本海軍第六燃料廠是二戰後台灣現存最具規模的日本軍事戰爭遺址，其中觸媒工廠現...
新竹日本海軍第六燃料廠是二戰後台灣現存最具規模的日本軍事戰爭遺址，其中觸媒工廠現今尚存5棟一層樓長方形房舍，經過新竹市政府昨天召開文資審議委員會，因11號倉庫所用木桁架陸樑為雙根料具特色，登入為歷史建築。記者郭宣彣／攝影
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歷史建築新竹遺址
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