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桃園客家文化館 新闢天穿之謎密室脫逃闖關遊戲

2019-02-15 19:06聯合報 記者張弘昌╱即時報導

農曆正月20日「天穿日」是客家百年傳統文化節日，客家基本法通過後訂為「全國客家日」。迎接天穿日到來，桃園市客家事務局客家文化館，新闢「天穿之謎」密室脫逃解謎闖關互動遊戲，即日起開放遊客體驗，文化館另有客家花布燈籠製作教學，與遊客同歡度元宵節。

桃園市市長鄭文燦今天到客家文化館，主持2019桃園市全國客家日系列宣傳會。鄭文燦表示，今年全國客家日為2月24日，市府客家事務局與大園、中壢、平鎮、新屋、龍潭與觀音6區公所合作，2月15日到3月31日，推出知識闖關、減碳綠市集、五色粄DIY、生態遊程等多元活動。

桃園市客家事務局局長何明光表示，客家文化館邀請專業團隊，在文化館特展室打造為佈滿機關「密室逃脫」空間，除了女媧補天的神話背景，也穿插客家語言及文化元素來設置3大解謎關卡、15道謎題，每位參加者可獲得限量五色補天筆（色鉛筆）1組，成功通過關卡可獲得女媧造型鑰匙圈。

天穿之謎─密室逃脫遊戲，活動期間為2月12日至3月31日，每天開放6場次，每場次時間約1小時，遊戲人數為5至8人，適合親子、情侶和大小朋友共同體驗，歡迎民眾前來與女媧、上古神獸一同齊心補天、破解天穿之謎。

客家「天穿日」神話典故，相傳舊時水神與火神相爭，不慎將天撞破，而女媧為避免人間苦難，便煉製五色石補天。客家人為感念女媧的幫助，在天穿日這一天，男不耕田，女不織布，讓土地休養生息，也讓人與自然能夠共生。

鄭文燦表示，桃園客家文化非常豐富多元，客家不僅是復古懷舊，更是不斷創新，且與生活相結合。桃園客家活動著重在生活化、趣味化，讓年輕的孩子可以親近客家文化，因此在規劃上著重參與體驗，可讓大家了解到，客家不僅是語言，更是生活點滴中可體會到的文化。

2019桃園市全國客家日系列活動即日起登場，桃園市客家文化館，設置天穿之謎密室脫...
2019桃園市全國客家日系列活動即日起登場，桃園市客家文化館，設置天穿之謎密室脫逃闖關互動遊戲，藉有趣的解謎、解密過程了解天穿日習俗及客家文化。記者張弘昌／攝影
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桃園市市長鄭文燦（左五），與大園、中壢、平鎮、新屋、龍潭及觀音等6區區長，宣告「...
桃園市市長鄭文燦（左五），與大園、中壢、平鎮、新屋、龍潭及觀音等6區區長，宣告「2019桃園市全國客家日」系列活動盛大登場。記者張弘昌／攝影
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2019桃園市全國客家日系列活動即日起登場，桃園市客家文化館，設置天穿之謎密室脫...
2019桃園市全國客家日系列活動即日起登場，桃園市客家文化館，設置天穿之謎密室脫逃闖關互動遊戲，藉有趣的解謎、解密過程了解天穿日習俗及客家文化。記者張弘昌／攝影
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2019桃園市全國客家日系列活動即日起登場，桃園市客家文化館，設置天穿之謎密室脫逃闖關互動遊戲，藉有趣的解謎、解密過程了解天穿日習俗及客家文化。記者張弘昌／攝影
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2019桃園市全國客家日系列活動即日起登場，桃園市客家文化館，設置天穿之謎密室脫逃闖關互動遊戲，藉有趣的解謎、解密過程了解天穿日習俗及客家文化。記者張弘昌／攝影
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客家文化鄭文燦
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