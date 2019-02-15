柯文哲桃園中壢慈惠堂參拜 受到柯粉熱情簇擁合影

2019-02-15 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天下午由宗教聯盟主席朱武獻等陪同，到桃園中壢慈惠堂參拜，祈求國泰民安、風調雨順，受到柯粉熱情包圍。面對柯粉要求自拍、握手，柯文哲來者不拒。被問及是否有意與桃園無黨籍議員結盟，提前為總統大選布局，柯P均三緘其口或笑而不答。

中壢慈惠堂董事長陳燦宏表示，他是內政部宗教諮詢委員，熱心宗教事務交流，台北市長柯文哲是由宗教聯盟主席朱武獻推薦邀請，到桃園中壢參訪香火鼎盛的慈惠堂。廟方不分黨派歡迎各界前來，在廟前張貼歡迎柯文哲參拜紅色小告示，沒想到信徒口耳相傳，吸引大批柯粉到慈惠堂等候。

陪同柯文哲參拜慈惠堂王母娘娘，包括慈惠堂董事長陳燦宏、宗教聯盟主席朱武獻、前立委楊麗環、許國泰，市議員員謝美英、前市民代表劉邦德，以及北市府顧問蔡壁如、北市客委會主委徐世勳等人。

柯文哲到慈惠堂參拜，受到大批柯粉熱情簇擁，民眾拿手機自拍、握手及大合照，柯文哲均來者不拒。民眾興奮說柯P比電視上，看起來親切，希望他參選總統。對此，柯則笑而不答。

台北市長柯文哲到桃園中壢慈惠堂參拜，停留40多分鐘後離去，難免引人聯想，是否提早在桃園佈局，為籌組政黨、挑戰2020做準備。柯幕僚表示，今天是不公開行程，不便多做回應。