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鼓勵女性做子宮頸癌抹片檢查 竹市推基層診所獎勵

2019-02-15 15:35聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

為守護新竹市婦女健康，遠離子宮頸癌威脅，新竹市衛生局持續推廣子宮頸癌防治，除與20多間醫療診所合作，提供市民就近篩檢，今年更推動基層醫療院所子宮頸癌篩檢服務獎勵，鼓勵醫療院所在第一線面對民眾時加強宣導，提升民眾子宮頸癌篩檢率，以有效預防子宮頸癌威脅。

新竹市衛生局吳昭軍表示，子宮頸癌是全世界女性最常見癌症之一，全台每年約有5000位女性罹患子宮頸癌，主要是因為感染人類乳突病毒造成，若反覆感染，有機會演變為子宮頸癌，透過定期的抹片檢查，搭配施打疫苗，可加強預防子宮頸癌侵襲。

吳昭軍指出，根據衛福部國民健康署資料，長期推動子宮頸抹片篩檢，子宮頸癌的發生率及死亡率均有減緩趨勢，3年1次的子宮頸抹片篩檢可降低60到90％子宮頸癌發生率及死亡率。

不過推行子宮頸抹片檢查多年，但仍有約4成婦女從未接受過抹片檢查，竹市衛生局配合衛生福利部國民健康署，透過健保特約醫療院所善用醫病接觸機會，從面對民眾的第一線醫療院所加強，在民眾還未出現任何症狀前，主動提供篩檢服務。

衛生局也啟動基層醫療院所推動子宮頸癌篩檢服務獎勵計畫，請醫療院所第一線面對民眾時，能加強宣導「子宮頸抹片檢查」，計畫將評比各家醫療院所篩檢進步率，前3名及進步最多的院所，都將給予獎勵，盼提升新竹市子宮頸癌篩檢率。

除推廣子宮頸抹片檢查，衛生局也連續多年推動竹市國一女生免費子宮頸癌疫苗校園巡迴，及早為孩子健康把關，本年度免費施打預計下個月開跑，衛生局也呼籲，30歲以上女性市民們平日可到住家附近的衛生所做篩檢，落實預防勝於治療。

衛生局也提醒女性朋友，預防勝於治療，要降低、預防罹患子宮頸癌風險，請定期子宮頸抹片檢查、接種HPV疫苗、安全的性行為，若有不適症狀請盡速就醫。

新竹市衛生局連續多年推動竹市國一女生免費子宮頸癌疫苗校園巡迴，及早為孩子健康把關...
新竹市衛生局連續多年推動竹市國一女生免費子宮頸癌疫苗校園巡迴，及早為孩子健康把關，本年度免費施打預計下個月開跑。圖／新竹市衛生局提供
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透過定期的抹片檢查，搭配施打疫苗，可加強預防子宮頸癌侵襲。圖／新竹市衛生局提供
透過定期的抹片檢查，搭配施打疫苗，可加強預防子宮頸癌侵襲。圖／新竹市衛生局提供
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子宮頸癌新竹疫苗
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