鼓勵女性做子宮頸癌抹片檢查 竹市推基層診所獎勵

2019-02-15 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



為守護新竹市婦女健康，遠離子宮頸癌威脅，新竹市衛生局持續推廣子宮頸癌防治，除與20多間醫療診所合作，提供市民就近篩檢，今年更推動基層醫療院所子宮頸癌篩檢服務獎勵，鼓勵醫療院所在第一線面對民眾時加強宣導，提升民眾子宮頸癌篩檢率，以有效預防子宮頸癌威脅。

新竹市衛生局吳昭軍表示，子宮頸癌是全世界女性最常見癌症之一，全台每年約有5000位女性罹患子宮頸癌，主要是因為感染人類乳突病毒造成，若反覆感染，有機會演變為子宮頸癌，透過定期的抹片檢查，搭配施打疫苗，可加強預防子宮頸癌侵襲。

吳昭軍指出，根據衛福部國民健康署資料，長期推動子宮頸抹片篩檢，子宮頸癌的發生率及死亡率均有減緩趨勢，3年1次的子宮頸抹片篩檢可降低60到90％子宮頸癌發生率及死亡率。

不過推行子宮頸抹片檢查多年，但仍有約4成婦女從未接受過抹片檢查，竹市衛生局配合衛生福利部國民健康署，透過健保特約醫療院所善用醫病接觸機會，從面對民眾的第一線醫療院所加強，在民眾還未出現任何症狀前，主動提供篩檢服務。

衛生局也啟動基層醫療院所推動子宮頸癌篩檢服務獎勵計畫，請醫療院所第一線面對民眾時，能加強宣導「子宮頸抹片檢查」，計畫將評比各家醫療院所篩檢進步率，前3名及進步最多的院所，都將給予獎勵，盼提升新竹市子宮頸癌篩檢率。

除推廣子宮頸抹片檢查，衛生局也連續多年推動竹市國一女生免費子宮頸癌疫苗校園巡迴，及早為孩子健康把關，本年度免費施打預計下個月開跑，衛生局也呼籲，30歲以上女性市民們平日可到住家附近的衛生所做篩檢，落實預防勝於治療。